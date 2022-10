Dohodne sa Taraba s koalíciou a podporí budúcoročný rozpočet? Nezaradený poslanec opäť diskusiu spojil s témou predčasných volieb

Nezaradený poslanec a predseda strany Život – Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba v súčasnosti nevie povedať, či on a poslanci za stranu Život-NS Štefan Kuffa a Filip Kuffa zahlasujú za návrh o štátnom rozpočte.

Pre agentúru SITA uviedol, že sa na návrh zatiaľ detailne nepozeral. Zároveň však tvrdí, že v súvislosti so štátnym rozpočtom je potrebné sa rozprávať o predčasných voľbách.

Historicky najvyšší deficit

Taktiež tvrdí, že „iba blázon by súhlasil s tým, aby bolo Slovensko rok a pol bez rozpočtu. Podľa môjho názoru je deficit 8 miliárd prehnane veľký.“

Taraba upresnil, čo vníma ako negatívnu stránku návrhu o štátnom rozpočte. „Je to rozpočet, ktorý má historicky najvyšší deficit a táto téma je na Slovensku problém posledné tri roky, pretože každý rok je vyšší a vyšší. Budem sa pozerať na to, do akej miery je deficit reálny a je v tejto výške potrebný,“ informoval predseda Život-NS.