Dojímavá dráma Supernova prináša do kín posledný výlet mužského páru

Brit Colin Firth a američan s talianskymi koreňmi Stanley Tucci patria medzi najobsadzovanejších hercov súčasnosti. Na plátnach slovenských kín sa budú od štvrtka 7. októbra objavovať v dojímavej dráme Supernova, kde stvárňujú dlhoročných partnerov, ktorých životy zasiahne choroba jedného z nich.

Sam a Tusker spolu žijú už dvadsať rokov, stále rovnako zamilovaní. Ich šťastie sa však zrúti po tom, čo Tuskerovi diagnostikujú ranú formu demencie. Ako sa choroba zhoršuje, zo Sama sa postupne stáva opatrovateľ na plný úväzok a ich spoločne strávený čas je tým najcennejším, s obrovskou váhou každého jedného okamihu. Rozhodnú sa preto naplánovať road trip a stráviť čas s priateľmi, rodinou a sebou samými na miestach, ktoré milovali. Kým je toho ešte Tusker schopný a dokáže si takýto výlet užiť…

„Je to príbeh dvoch ľudí, ktorí sa milujú, a akurát sú to gejovia. To je ale celkom jedno, lebo rovnaký príbeh sa môže stať heterosexuálnemu páru. Čo filmu dodáva ďalšiu vrstvu, je práve to, že život Sama a Tuskra je úplne rovnaký ako život heterosexuálnej dvojice. Myslím si, že je dôležité, aby to diváci vedeli,“ hovorí Stanley Tucci, známy z filmov Ulice New Yorku, Diabol nosí Pradu či Hunger Games, a jedným dychom dodáva: „Celá tá predstava, že homosexualita je iná! Vôbec neviem, kto si toto vymyslel a že sa darí to tak dlho podporovať. Ako si vôbec môžeme myslieť, že láska medzi ľuďmi rovnakého pohlavia je iná než láska heterosexuálna? Láska je láska. Tak to jednoducho je.“

Režisér Harry Macqueen hovorí, že názvom Supernova neodkazoval len na svoj záujem o nočnú oblohu. Supernova je masívna explózia na konci evolúcie hviezdy a preňho vždy reprezentovala Tuskera – muža, ktorý prináša svetlo a smiech do situácií, pritom však zomiera. Snímku, ktorá je podľa prvých ohlasov hereckým koncertom ústrednej dvojice, prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

