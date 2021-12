Dokázala by koalícia fungovať aj bez Kollára a Sme rodina? Poslanci majú rôzne názory

Medzi koaličnými poslancami, ktorých oslovila agentúra SITA, nie je jednoznačný názor na to, či by súčasná koalícia dokázala fungovať aj bez hnutia Sme rodina Borisa Kollára. Jeho poslanec Ľudovít Goga si myslí, že koalícia by to nezvládla.

Poslanec Andrej Stančík (OĽaNO) oceňuje, že koalícia má ústavnú väčšinu aj so Sme rodina. Poslanec Alojz Baránik (SaS) povedal, že „by to išlo aj bez nich“. Parlament totiž dva dôležité reformné zákony o nemocniciach a národných parkoch v utorok 14. decembra schválil tesnou väčšinou bez hlasov poslancov Sme rodina.

Koalícii pomohli dvaja nezaradení poslanci Miroslav Kollár (Spolu) a Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko).

Dlhodobo určite nie

Poslanec Goga (Sme rodina) na otázku, ako hlasovanie poznačí koalíciu odpovedal, že „nijako“. Podľa neho sa hnutie Sme rodina vyjadrilo, že ak budú zapracované požiadavky odbornej verejnosti, tak za reformné zákony zahlasuje. „My sme splnili naše slovo. Budeme sledovať, ako sa bude dariť napĺňať kritériá reforiem,“ poznamenal.