Dokedy treba zaplatiť odvody za august? Sociálna poisťovňa upozorňuje, že sa už nedajú odložiť

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia si v súvislosti s koronakrízou už nemôžu odložiť splatnosť poistného za august tohto roka, ako to mohli urobiť v predchádzajúcich mesiacoch. V tlačovej správe na to upozornila Sociálna poisťovňa. Sú tak povinní zaplatiť poistné na sociálne poistenie v riadnom termíne do 8. septembra 2020.

Možnosť odložiť si platenie poistného vláda určila len za marec, máj, jún a júl tohto roka. Poistné za tieto mesiace musia príslušné SZČO a zamestnávatelia zaplatiť do 31. decembra 2020, neplatí sa pritom žiaden úrok z omeškania. Za apríl tohto roka išlo o úplné odpustenie platby poistného.

O odklad poistného za marec, máj, jún a júl podľa údajov Sociálnej poisťovne požiadalo zatiaľ spolu 60 845 SZČO a zamestnávateľov. „Z tohto počtu bolo 27 017 SZČO a 33 828 zamestnávateľov. Odpustenie platby poistného za apríl sa týka 38 811 subjektov, z toho bolo 16 974 SZČO a 21 837 zamestnávateľov,“ dodal hovorca poisťovne Peter Višváder.