Dokonalé leňošenie podľa veku: Ktorý kúsok patrí do vášho interiéru?

BRATISLAVA 28. augusta 2017 (WBN/PR) – Vekom sa menia rôzne návyky, napríklad aj spôsob, ako chcete odpočívať. Zožeňte si taký kúsok, vďaka ktorému sa naučíte tú najťažšiu disciplínu – ničnerobenie. Láka vás zábava so spacím vakom? Alebo by ste radšej relaxovali v hojdacom kresle? Či chcete len trošku kľudu a nohy hore?

Z tohoto si sadnete na zadok!

Sedacie vaky jednoznačne patria do detskej izby. V jednej chvíli je z nich domček pre bábiky, aby sa vzápätí zmenil na skvelý bunker. Využité budú nielen na povaľovanie pri hrách na Playstatione, ale vhod prídu i v skúškovom období, kedy sa pri stole skrátka sedieť nedá.

„Ešte pred nákupom si dobre premyslite, ako budete sedací vak používať. To totiž rozhoduje o jeho tvare i materiáli na poťahy,“ upozorňuje Marienka z vyhľadávača nábytku Favi.sk: „Pokiaľ chcete vak používať aj na záhrade, nevyhnutne musí byť z nepremokavého materiálu, z nylonu alebo ekokože. Ak ste si vedomí, že vak budete používať len na sedenie, určite oceníte taký, ktorý je špeciálne vytvarovaný, trebárs v tvare hrušky alebo kresla.“

Má teda zmysel investovať do klasického vaku? „Klasický sedací vak sa bude najviac páčiť deťom a teenagerom, ktorí nepochybne vymyslia tisíc spôsobov, ako ho použiť,“ usmieva sa Marienka. Bodaj by nie! Na takomto vaku sa dá prevaľovať, gúľať a samozrejme aj stúliť sa či naopak preťahovať sa.

Nerušiť, leňoším

Zatvoriť a zamknúť. Teraz potrebujete svoj vlastný kútik a chvíľku kľudu. Svoju polhodinku si zaslúži unavená mamička na materskej i ocko, ktorý prišiel uťahaný z roboty. Sú to práve pohodlné leňošky, ktoré jasne hovoria: „Tu je miesto iba pre jedného!“. Zatiaľ čo si čítate alebo na chvíľočku zavriete oči, podržia vám nohy a dovolia sa pohodlne oprieť.

Ten pocit isto dobre poznáte – je to ako natiahnuť sa pod slnečník pláži. Vytvarované leňošky sa hodia aj na terasu alebo na záhradu. Z takéhoto pohodlného poležkania sa človeku vôbec nechce vstávať.

V najlepších rokoch

Hojdacie kreslá nemusia ani zďaleka vyzerať ako tie z filmov pre pamätníkov. „Na Slovensku sa dá zohnať veľa krásnych hojdacích kresiel, nielen tie známe robustné drevené,“ je presvedčená Michaela z Favi.sk: „Vyberajte tak, aby sa hodili k štýlu vášho interiéru. Kreslá môžu byť aj kovové alebo plastové.“

Klasickému štýlu bude svedčať napríklad Milton. A do minimalistického interiéru? Tam zapadne trebárs hojdacie kreslo 366 Concept.

Ak ste už vo veku, kedy vám nohy neslúžia a so vstávaním zo stoličky či postele máte problémy, malo by mať vaše hojdacie kreslo určite pevné operadlá. Kreslo umiestnite tak akurát, aby ste z neho dobre videli na televízor a zároveň aby ste dočiahli na stolík. Lampa na čítanie by pri takomto kresle chýbať určite nemala!

Hojdacie kreslo v žiadnom prípade nie je určené iba pre generáciu pamätníkov, určite sa doň zamilujú aj mladšie ročníky. Schválne niekedy sledujte, ako sa po dosadnutí začne každý húpať. U tohto typu nábytku vek prosto nehrá rolu.