Doktor Ox – muzikálová komédia, v ktorej každý môže milovať koho chce! Keď mu to vládcovia dovolia…

BRATISLAVA 8. októbra 2018 (WBN/PR) – V dňoch 4. a 5. októbra sa v pražskom divadle Hybernia uskutočnila slávnostná predpremiéra a premiéra muzikálovej komédie Doktor Ox. Libreto a réžia tohto pôvodného českého muzikálu, ktorý je inšpirovaný poviedkou Julesa Verna, je dielom skúseného scenáristu a režiséra Zdeňka Zelenku, autorom hudby je uznávaný skladateľ Jiří Škorpík, texty napísal renomovaný textár Boris Pralovszký, autorkou originálnej choreografie je Ivana Hannichová.

Režisér Zdeněk Zelenka nám k vzniku muzikálu povedal: „Vytvoril som úplne nový, originálny príbeh, v ktorom som nechal milovníka slobody, žien, vína a života vôbec, teda francúzskeho mladíka Sebastiana, naraziť na mocichtivého psychopata Doktora Oxa, údajne svetoobčana a slávneho vedca, v skutočnosti však veľkého podvodníka a zločinca. Tento odporný zloduch má v živote jediný cieľ – prostredníctvom svojho vynálezu ovládnuť masy a myslenie ľudí, a to nielen v malom mestečku Quiquendon, ale postupne v celej Európe, v celom svete! V miestami až veľmi napínavom príbehu o zločineckom doktorovi Ox teda nejde o nič menej než o túžbu jedinca vládnuť ľudskej mysli.“

Diváci budú môcť v titulnej úlohe doktora Oxa vidieť excelentného Jiřího Korna, ktorému režisér Zdeněk Zelenka písal túto úlohu priamo na telo. S hraním zloduchov má Jiří Korn už svoje skúsenosti: „Thénardier v Bedároch, Ingeneer v Miss Saigon, Horace v Limonádovom Joeovi, Ghort v Miss, Herodes v Jesus Christ Superstar, Arturo Mendoza v Carmen, Zoser v Aide, Danglar v Grófovi Monte Christo… Mohol by som ďalej pokračovať, ale to nie je potrebné. Je to celkom jednoduché. Naučíte sa daný text a potom ho musíte reprodukovať tak, aby vám divák uveril. Ako sa mi rola doktora Oxa podarila, to neviem. To sa musíte opýtať tých, čo predstavenie videli.“

Úplne rovnocenný výkon podal v deň premiéry Martin Pošta. Obaja páni sú už muzikálovými bardmi a hoci každý poňal svoju úlohu logicky po svojom, nadšení budete z oboch výkonov. Režisér si dal naozaj záležať na tom, aby alternácie boli vyrovnané. Skvelý výkon predviedli v úlohe Sebastiana Petr Ryšavý aj Peter Pecha. Rolu starostky Elen La Place stvárnila vo štvrtok Kateřina Brožová, ktorá prekvapila istým spevom a komediálnom poňatím svojej role. Premiéru v tejto úlohe odohrala Dita Hořínková, ktorá svoje herecké a komediálny kvality potvrdila už mnohokrát, naposledy v Zelenkovom muzikáli Mefisto.

Doktor Ox je jednoznačne muzikál, pri ktorom sa nielen pobavíte, ale tiež oceníte skvelé výkony všetkých účinkujúcich, o čom svedčili aj nadšené reakcie divákov predpremiéry aj premiéry, ktorí umelcov odmenili búrlivým potleskom aj standig ovation. Krátko, ale jasne sa k muzikálu vyjadril výkonný producent a riaditeľ divadla Hybernia Michal Mückstein: „Doktor Ox je úplne pre každého. Môžu naň prísť pokojne deti, mladí ľudia i seniori.“

Slávnostnú premiéru poctili svojou účasťou aj český predseda vlády Andrej Babiš a slovenský veľvyslanec v ČR Peter Weis. Z hereckých a speváckych osobností Jiřina Bohdalová, Petr Kolář, Andrej Hryc, Roman Štolpa, Roman Vojtek, Milan Peroutka, Michal Nesvadba či Dáda Patrasová. Hostiteľom premiéry bol Milan Fiľo, prezident a predseda predstavenstva spoločnosti ECO – INVESTMENT a.s., ktorý dlhodobo podporuje pôvodnú česko-slovenskú spoluprácu v oblasti kultúry a umenia. „Dnes večer sme videli krásne predstavenie, z ktorého by mal radosť aj samotný Jules Verne. Bolo plné jeho poetiky, fantázie, humoru, ale aj napätia a múdrosti. Ďakujem všetkým, ktorí sa na jeho vzniku podieľali a prajem mu veľa spokojných divákov,“ povedal po skončení Milan Fiľo.

Holding ECO – INVESTMENT a.s.:

ECO-INVESTMENT a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rade oblastí v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia podporuje rôzne charitatívne a filantropické projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.