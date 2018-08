Dokument Mečiar zaradili do výberu na nominácie na Európske filmové ceny

BERLÍN 16. augusta (WebNoviny.sk) – Európska filmová akadémia (EFA) a EFA Productions zverejnili zoznam pätnástich dokumentárnych filmov, ktoré odporúčajú do boja o nominácie na Európske filmové ceny. Medzi nimi je aj celovečerný dokument Mečiar režisérky Terezy Nvotovej, ktorý vznikol v slovensko-českej koprodukcii.

Film Mečiar poukázal na fenomén

Zaradenie do výberu na nominácie je doteraz najvýznamnejším medzinárodným uznaním filmu a dokazuje, že udalosti z nedávnej československej histórie i prvých rokov samostatného Slovenska nemajú úplne regionálny charakter.

„Od začiatku sme boli presvedčení, že Tereza Nvotová filmom Mečiar dokázala poukázať na fenomén, ktorý sa zďaleka netýka len Slovenska či postkomunistických krajín,“ vyjadrila sa sa v súvislosti so zaradením do zoznamu producentka filmu Zuzana Mistríková.

„Tereza má mimoriadnu schopnosť vycítiť, čo sa v spoločnosti i pod jej povrchom deje a sprostredkovať to divákovi. Ani sme netušili, ako blízko má k pravde, keď ešte na jeseň minulého roka poukázala vo svojom filme na paralelu medzi vládnutím Vladimíra Mečiara a Róberta Fica,“ dodala.

V nominácii aj snímky „V zajatí“ či „Srbenka“

Okrem Mečiara sa o nomináciu uchádzajú aj snímky V zajatí (réžia Bernadett Tuza-Ritter), Bergman – Ett ar, ett liv (r. Jane Magnusson), End of Life (r.Pawel Wojtasik, John Bruce), Meteory (r. Gürcan Keltek), O otcoch a synoch (r. Talal Derki), La strada dei Samouni (r. Stefano Savona), Srbenka (r. Nebojša Slijepčević), Tarzanove semeníky (r. Alexandru Solomon), Tara moarta (r. Radu Jude), Vzdialený brechot psov (r. Simon Lereng Wilmont), Druhá strana všetkého (r. Mila Turajlic), Na druhej strane múru (r. Pau Ortiz), Poetka (r. Stefanie Brockhaus, Andreas Wolff) a The Silence of Others (r. Almudena Carracedo, Robert Bahar).

Do výberu dokumentárnych snímok na nominácie na ceny EFA navrhlo kandidátov desať festivalov zameriavajúcich sa na dokumentárnu tvorbu. Festivaly Cinéma du Réel (Francúzsko), CPH:DOX (Dánsko), Doclisboa (Portugalsko), DOK Leipzig (Nemecko), IDFA (Holandsko), Ji.hlava (Česká republika), Krakovský filmový festival (Poľsko), Sheffield Doc/Fest (Veľká Británia), Festival dokumentárneho filmu v Solúne (Grécko) a Visions du Réel (Švajčiarsko) navrhli po jednom filme.

Víťaz bude známy v decembri

Z nich a z individuálne prihlásených snímok, komisia pre dokumentárne filmy v zložení Ira von Gienanth (Nemecko), Marek Hovorka (Česká republika), Elena Subir? i Roca (Španielsko), Nik Powell (Veľká Británia) a Sari Volanen (Fínsko) vybrala zmienených 15 kandidátov. O nich svojím hlasovaním teraz rozhodne viac ako 3 500 členov EFA.

Nominácie na Európske filmové ceny vyhlásia 10. novembra na Európskom filmovom festivale v Seville. Trofeje v 31. ročníku Európskych filmových cien rozdajú 15. decembra taktiež v Seville.

Informácie agentúre SITA poskytli Blanka Elekes Szentágotai z EFA a koordinátorka projektu Bažant Kinematograf Ľubica Orechovská.