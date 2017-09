Dolár oslabil v reakcii na ďalšie vystrelenie rakety KĽDR, ale rýchlo sa zotavil

NEW YORK 15. septembra (WebNoviny.sk) – Dolár v úvode piatkového obchodovania oslabil voči jenu v reakcii na to, že Severná Kórea vystrelila raketu stredného doletu, ktorá po 3700 kilometroch letu dopadla do Tichého oceánu.

Americká mena sa však rýchlo zotavila a stúpla na 111,24 JPY/USD, čiže na najvyššiu úroveň od konca júla. Spoločná európska mena voči doláru posilnila na 1,1954 USD/EUR zo štvrtkovej uzatváracej úrovne 1,1919 USD/EUR.