Dolár posilnil oproti jenu aj voči euru, investori reagovali na schválenie daňovej reformy

NEW YORK 4. decembra (WebNoviny.sk) – Dolár v úvode pondelkového obchodovania posilnil, keďže investori reagovali na to, že Senát amerického Kongresu v sobotu schválil návrh daňovej reformy, ktorá ráta so znížením dane z príjmov fyzických osôb a s redukciou sadzby korporátnej dane z 35 na 20 percent od roku 2019.

Oproti japonskému jenu dolár stúpol na 112,89 JPY/USD z úrovne 112,13 JPY/USD. Voči spoločnej európskej mene si dolár prilepšil na 1,1863 USD/EUR z hodnoty 1,1896 USD/EUR.