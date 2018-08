Dolár posilnil oproti jenu, turecká líra sa zotavila

NEW YORK 16. augusta (WebNoviny.sk – Dolár v úvode štvrtkového obchodovania posilnil oproti jenu, keďže Čína a USA sa pripravujú na prvé rokovania o obchode za posledný mesiac, čo je potenciálnym znakom pokroku smerom k ukončeniu obchodnej vojny. Dolár oproti japonskej mene stúpol na na 110,68 JPY/USD zo stredajšej úrovne 110,57 JPY/USD.

Spoločná európska mena si však voči doláru prilepšila, a to na 1,1401 USD/EUR z hodnoty 1,1346 USD/EUR. Turecká líra oproti doláru posilnila o približne 4 percentá na zhruba 5,75 TRY/USD v reakcii na to, že Katar v stredu sľúbil investície do tureckej ekonomiky v objeme 15 mld. USD.