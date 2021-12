Doležal: Zdražovanie poštových služieb je nevyhnutné, najviac sa dotkne podnikateľov a najmenej bežných občanov

Vplyv zvýšenia cien poštových služieb na bežných občanov by mal byť minimálny. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) o tom informoval v súvislosti s návrhom štátnej spoločnosti Slovenská pošta, a. s., zvýšiť ceny pri poskytovaní univerzálnej služby v budúcom roku.

Vo vnútroštátnom poštovom styku, vrátane poštového platobného styku navrhla nárast cien o 24 % a v medzinárodnom poštovom styku o 13 %.

Pošta nemôže byť v strate

„Návrh zdražovania sa dotkne pravdepodobne najviac podnikateľov, ktorí využívajú služby pošty, a najmenej bežných občanov. Je to nevyhnutný, potrebný krok. To, že sa to v minulosti nerobilo, výsledkom je aj pošta, v akom stave je,“ povedal Doležal na sociálnej sieti. Ak by podľa neho pošta hospodárila dlhodobo korektne a zodpovedne, tak možno nemusí k takýmto krokom pristupovať v súčasnosti.

Slovenská pošta podľa ministra ako posledný podnik pristupuje k zvyšovaniu cien za služby.

„Vnímame rast cien energií, vstupov. Pošta má obrovský autopark, má viac ako osemsto budov, ktorým stúpajú náklady na energie, na všetko. Musí pristúpiť aj ona k zvyšovaniu cien, lebo je to akciová spoločnosť. Musí sa starať o svoj hospodársky výsledok, nemôže byť v strate,“ obhajuje Doležal nárast cien poštových služieb.

Ako dodal, samotné zvyšovanie ešte posudzuje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý finálne povie, do akého zdražovania poštu pustí.

Očakávajú pokles listových zásielok

Slovenská pošta návrhom na zvýšenie cien sleduje zreálnenie tarify regulovaných služieb voči predpokladaným jednotkovým nákladom pri ich poskytovaní, vzhľadom na očakávaný vývoj podaja zásielok a služieb.

Ako štátna poštová spoločnosť informovala, očakáva pokles počtu listových zásielok, dynamický nárast balíkových zásielok a pokles transakcií poštového platobného styku.

„Cieľom je upraviť tarify na úroveň porovnateľných komerčných služieb predovšetkým v poštovom platobnom styku a v doplnkových službách balíkového segmentu,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Podľa nej aktivity spoločnosti ako jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku budú v nasledujúcom období ovplyvňované razantným rastom mzdových nákladov pre zvýšenie minimálnej mzdy.

Ceny sa menili pravidelne

Prevádzkové náklady vzrastú v súvislosti s predpokladaným zvýšením cien komodít, vrátane elektrickej energie, palív, automobilov či papiera, v priamej nadväznosti na očakávaný rast balíkových a expresných služieb a s tým spojenej logistiky.

Ceny za poštové produkty a služby sa za ostatných približne desať rokov menili pravidelne, a to v rokoch 2009, 2013, 2015, 2016 a naposledy v lete roku 2019, ale odvtedy sa podľa hovorkyne Slovenskej pošty trhové podmienky zmenili.