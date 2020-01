Premiéra: 16. 1. 2020

UIP – Universal, USA, 2020 Réžia: Stephen Gaghan

Scenár: Thomas Shepherd, Stephen Gaghan

Kamera: Guillermo Navarro Hudba: Danny Elfman

Hrajú: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent

Keby tak každý doktor bol ako Dolittle. Nebojí sa vyraziť na nebezpečnú výpravu, stretnúť sa s pirátmi, ale čo je hlavné rozumie reči zvierat. Hviezdny Robert Downey Junior žiari v originálnej verzii príbehu o legendárnom zverolekárovi.

Foto: Cinemart (3452)

Doktor Dolittle bol tak výnimočný, že ho menovali osobným lekárom anglickej kráľovnej Viktórii. Avšak to je už minulosť. Pred pár rokmi ovdovel a od tej doby sa utiahol do ústrania, za múry svojho kedysi veľkolepého sídla, obklopený svojimi zvieracími priateľmi, s ktorými si rozumie najlepšie. To až dovtedy kým mu do života nevstúpi jeden drzý chlapec, ktorý si vzal do hlavy, že bude jeho učňom a navyše ho povolajú ku kráľovnej, ktorá ochorela smrteľne nebezpečnou chorobou. A pretože liek proti tejto chorobe sa nachádza na legendami opradenom exotickom ostrove, musí sa Dolittle vydať na veľmi dobrodružnú plavbu do neznáma. Samozrejme v sprievode svojich priateľov, medzi ktorými je napr. vystrašená gorila, strelená hus, cynický pštros, optimistický ľadový medveď alebo neuveriteľne chytrý papagáj. Veľký tím bude treba, pretože Dolittle má pred sebou nebezpečenstvá, na ktoré nie je ani trochu pripravený, a v pätách mu je banda zlosynov, ktorá chce jeho plán na záchranu kráľovnej za každú cenu prekaziť.

Pre oscarového režiséra a scenáristu Stephena Gaghana je Dolittle zaujímavou „odbočkou“ od jeho cenených thrillerov Syriana a Traffic – Nadvláda gangov, rovnako ako pre Roberta Downeyho Juniora, ktorý hi-tech oblek Iron Mana vymenil za pomerne excentrického dobrodruha, ktorému nerobí najmenší problém porozprávať sa s chobotnicou v akváriu alebo s tigrom, ktorý na neho práve dostal chuť.

Trailer

Prístupnosť: bez obmedzení

Žáner: dobrodružný

Verzia: slovenský dabing

Stopáž: 106 min

Formát: 2D a 3D DCP, IMAX, zvuk 5.1, 7.1

