Dolný Kubín v Slovnaft Cupe takmer vyradil Žilinu, Senica postúpila bez problémov

Futbalisti treťoligového Dolného Kubína po októbrovom vyradení fortunaligového Liptovského Mikuláša mali vo 4. kole Slovenského pohára „na lopate“ ďalšieho súpera z najvyššej domácej súťaže.

Žilina prehrávala o dva góly

Zverenci trénera Pavla Baču totiž v utorok popoludní viedli nad MŠK Žilina 2:0 gólmi Kristiána Gálika a Mareka Bobčeka, tento náskok si však neudržali, prehrali a zo Slovnaft Cupu vypadli. Ešte pred prestávkou totiž dvakrát skóroval Jakub Paur a v 84. minúte Vahan Bičachčjan z pokutového kopu rozhodol o postupe „šošonov“.

„Postup si veľmi vážime, lebo zase sme mali zlý vstup do duelu a prehrávali o dva góly. Chalani dobre zareagovali a ešte pred prestávkou vyrovnali, čo bolo dôležité. Po zmene strán sme mali prevahu, ale gól sme dali až v závere. Chalanom ďakujem, že bojovali až dokonca a dotiahli to k postupu. Oceňujem oduševnený výkon domácich. Teší nás, že sme zaznamenali druhý triumf za sebou, no stále máme na čom pracovať a zlepšovať sa,“ zhodnotil futbalnet.tv tréner žilinského družstva Peter Černák.

Senica vyradila Bešeňovú

Domáci kouč Pavol Bača bol bezprostredne po skončení duelu sklamaný. „Tento duel bol pre nás futbalový sviatok. Žilina patrí medzi domácu špičku a bolo cťou, že sme si s nimi mohli zmerať sily. Chceli sme do duelu vstúpiť aktívne, čo sa aj podarilo a získali sme dvojgólový náskok. Škoda, že sme si to neubránili aspoň do polčasu. Žilina má svoje kvality, no druhý gól pred prestávkou bol dôležitý. Aj po zmene strán sme chceli hrať aktívne, mali sme brejk po hodine hry, no napokon rozhodol z nášho pohľadu sporný pokutový kop. Som hrdý na chlapcov, že až do konca sme dokázali držať krok so Žilinou. Škoda len, že sme to nedotiahli aspoň do pokutových kopov,“ prezradil kouč lídra 3. ligy stred.

O čosi jednoduchšie sa zrodil postup Seničanov. Tí nastúpili ma pôde Bešeňovej a u štvrtoligistu zvíťazili 5:1. Po prvom polčase síce mali len jednogólový náskok, po šiestich minútach druhej časti však už viedli 3:0. Za domácich síce skorigoval Mário Almaský, no triumf a postup favorita spečatil dvoma presnými zásahmi Matúš Repa.