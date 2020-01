Domáca recyklácia: Nová šanca pre odpad

Štatistiky z ministerstva životného prostredia demonštrujú, že množstvom vyprodukovaných odpadov v prepočte na obyvateľa je Slovensko pod priemerom krajín Európskej únie. Napriek tomu nepriaznivý stav v nakladaní s ním aj naďalej pretrváva. Dvojica Slovákov, ktorí stoja za projektom „Umelohmotné“ dokazuje, že recyklácia, by sa mohla rovnako stať bežnou súčasťou našich životov ako napríklad kompostovanie.

Bežná domácnosť často ani netuší ako správne a zodpovedne narábať so vzniknutým odpadom. Takmer polovicu odpadu, ktorý v našich domácnostiach vyprodukujeme, tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Takýto odpad sa dá jednoducho zhodnotiť kompostovaním priamo doma, v kompostéri. Čo však s ostatným odpadom? Šikovná dvojica Slovákov, pod názvom Umelohmotné, nám jasne dokazuje, že recyklovať je jednoduché a že zodpovedná recyklácia má význam. Takáto recyklácia, by sa mohla rovnako stať bežnou súčasťou našich životov ako napríklad kompostovanie.

Dvojica, ktorá stojí za projektom Umelohmotné dáva plastovému odpadu nový zmysel a vytvára z neho jedinečné kúsky. Pri vytvorení svojej značky sa inšpirovali projektom Precious Plastic, za ktorým stojí holandský dizajnér Dave Hakkens. Projekt ukazuje, ako sa dajú v domácich podmienkach vyrobiť jednoduché stroje na recykláciu plastu a ako z nich vyrábať dizajnové výrobky. ,,Páčila sa nám na ňom samotná recyklácia, možnosť vymýšľať a vyrábať naozaj zaujímavé produkty a aj samotná stavba strojov, ktorá bola našim hobby“ hovorí Lukáš. Holandský projekt nebol jediným zdrojom inšpirácie pre Umelohmotné. Jedinečnú možnosť vyskúšať si tento revolučný recyklo stroj mali aj návštevníci nákupno-zábavného centra BORY MALL. Aká bola reakcia ľudí, popisuje dvojica takto: ,,Táto aktivita mala veľký úspech u ľudí všetkých vekových kategórií. Jedným z dôvodov je určite to, že väčšina z nás si samotnú recykláciu plastu a výrobu plastových výrobkov doteraz nevedela poriadne predstaviť a videla v tom väčšiu vedu akou to v skutočnosti je.“

Byť ekologicky zodpovednejšími sa snaží nákupno-zábavné centrum naučiť svojich návštevníkov už od jeho samotného otvorenia. „Máme za sebou viacero podujatí zameraných na tému ekológie, akými boli napríklad podujatia Recyklujeme hravo! pre deti, na ktorých si mali možnosť vyrobiť nové výrobky zo starých materiálov. Taktiež sme v minulosti spustili kampaň Buď Ekoista, ktorá vyzývala ľudí k eliminácii používania plastových, jednorazových igelitových tašiek. Byť ekologicky zodpovední vnímame ako naše poslanie a filozofiu udržateľného spôsobu života sa budeme aj naďalej snažiť implemetnovať do viacerých aktivít centra,“ hovorí marketingový manažér BORY MALL, Marian Hornyák. Naučiť ekologickej zodpovednosti sa budú môcť návštevníci centra aj počas programu EKO HRY BORY 2020, ktoré štartujú 25. januára 2020. ,,Hry budú trvať až do júna a to je dostatok času na to, aby sme sa spoločne hravou formou naučili, ako byť ekologicky zodpovední a zároveň tvorili menej odpadu“ dodáva Marian Hornyák.

