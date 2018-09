Aktualizované: Domáci Slovan s premiérovým triumfom v KHL, proti Severstaľu Čerepovec skóroval aj mladý Liška

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Hráči Slovana Bratislava až v piatom tohtosezónnom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) dosiahli premiérový triumf. Zverenci trénera Vladimíra Országha v utorok večer v domácom prostredí zdolali Severstaľ Čerepovec tesne 2:1.

Po bezgólovej prvej tretine skórovali „belasí“ dvakrát v druhej časti – v presilovke uspel Matúš Sukeľ a 33 sekúnd pred druhou sirénou premiérovým zásahom v KHL aj Adam Liška. V tretej tretine už len znížil niekdajší hráč Slovana Zach Boychuk.

Súboj sledovalo na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu iba 5162 divákov, čo je najnižšia návšteva na domácich dueloch Slovana v KHL.

V tabuľke Západnej konferencie je Slovan stále na predposlednom 11. mieste so ziskom troch bodov a skóre 6:16. Horšie je na tom už iba bieloruské Dinamo Minsk, ktoré ešte nezískalo ani bod. Najbližšie hrá Slovan opäť doma, vo štvrtok 13. septembra o 18.30 h privíta Dinamo Moskva.

Zostavy: Slovan: Čiliak – Sersen, É. Gélinas, Grman, Klok, Jánošík, A. Meszároš, Švarný – Řepík, Taffe, Červený – Liška, Chipchura, M. Lunter – Virta, C. Rau, M. Sukeľ – Buc, Šimun, T. Hrnka Čerepovec: Furch – Kulda, Kuľaš, Veriovkin, Kornejev, Kudako, Malevič, Syčuškin – Stránský, Z. Boychuk, Ashton – Geraskin, Trubačov, Vovčenko – Bumagin, O. Jašin, Rybin – Zacharčuk, Karlin, Monachov – Lapin

Prvá tretina veľa hokejovej krásy nepriniesla. Obaja súperi si raz zahrali presilovku, no bez gólového efektu. Najväčšiu šancu prvej dvadsaťminútovky mal v 12. min Stránský, ale jeho pokus spomedzi kruhov zneškodnil lapačkou Čiliak.

Ten si v úvode druhej časti poradil aj s pokusmi Rybina, Zacharčuka a Boychuka. Slovan sa ujal vedenia v 26. min, keď v závere presilovky Matúš Sukeľ poslal za brankára Dominika Furcha zblokovanú strelu Patrika Virtu – 1:0.

Domácich potom niekoľkokrát zachránil Čiliak pri pokusoch hráčov súpera a Slovan „udrel“ tesne pred druhou sirénou aj druhýkrát – po prihrávke od Luntera pálil presne Liška aj s prispením korčule Maleviča a jeho gól potvrdila i videocentrála v Moskve.

Hostia hrali v úvode tretej časti presilovku a pred Čiliakom roztočili „kolotoč“, z pravého kruhu vystrelil Z. Boychuk a Severstaľ prehrával už iba o gól.

V tíme z Čerepovca neskôr nepochodil Z. Boychuk a po ňom ani Vovčenko, ktorý trafil konštrukciu bránky Slovana. V poslednej minúte duelu siahol hosťujúci kouč k hre bez brankára, ale skóre sa už nezmenilo.

Hlasy

Vladimír Országh (tréner Slovana): „Dosiahli sme dôležitý triumf, aj z pohľadu psychiky. Marek Čiliak previedol výborný výkon. Na konci sme mali aj trochu šťastia, no aj to patrí k hokeju. Dostali sme ďalší impulz do našej práce.“

Alexander Guľavcev (tréner Čerepovca): „Dnes rozhodlo, že sme nevyužili svoje šance. Chlapci na ľade neukázali to, čo sme si povedali.“

Adam Liška (útočník Slovana, autor víťazného gólu): „Presne takýto zápas sme potrebovali. Potrebovali sme sa chytiť. Aj keď nás súper občas zatlačil, dali sme do toho všetko.“

Matúš Sukeľ (útočník Slovana): „Tešíme sa z triumfu, je to veľmi dôležité víťazstvo na domácom ľade. Vraveli sme si, že musíme dať hoci aj ‚škaredé‘ góly a dnes nám tam našťastie padlo viac gólov ako súperovi. Marek Čiliak zase chytal výborne a aj s jeho prispením sme mali v závere šťastie a vybojovali si dva body.“