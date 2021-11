Domáci sprievodca prania prírodných a syntetických materiálov

Každý druh látky má svoje špecifické zloženie. Preto je dôležité zvoliť správnu starostlivosť a prací cyklus, aby vám oblečenie vydržalo čo najdlhšie a zachovalo si svoj tvar a farbu. Prinášame vám bedeker prania do vašej domácnosti, pomocou ktorého sa naučíte prať syntetické a organické materiály.

Vo všeobecnosti platí, pokiaľ sa na vašom oblečení objaví škvrna od jedla, pitia alebo farby, zašpinené oblečenie operte čo najskôr. Urobte tak preto, aby škvrna neprenikla hlboko do vlákna a aby ste ju čo najefektívnejšie odstránili. Oblečenie s odolnými škvrnami namočte do studenej vody a nechajte odležať. Na škvrnu môžete priamo aplikovať aj prací gél a následne dať do práčky.

Ako prať syntetické materiály

Viskóza

Viskóza sa síce vyrába z prírodnej celulózy, no pri jej výrobe je potrebné použiť veľké množstvo chémie, preto ju zaraďujeme do syntetických materiálov. Látka z viskózy je výnimočne ľahká, no nie je odolná tak ako ostatné tkaniny. Viskózu perte na max. 40 °C a žehlite na nízkych teplotách, aby ste látku nezničili. Ak máte blúzku z viskózy, najideálnejšie je oprať ju v rukách a rozhodne nežmýkať, pretože stratí svoj tvar. Tento typ produktu odporúčame prať s pracím prostriedkom Perwoll Wool & Delicates, aby sa zachovala jemnosť materiálu.

Nylon

Pri oblečení z nylonu si dávajte obzvlášť pozor na vysokú teplotu, ktorá je veľkým nepriateľom tejto syntetickej tkaniny. Nylon perte aj žehlite na nízkych teplotách z obrátenej strany, aby ste predišli vzniku neželaného lesku. Nylon je veľmi odolný, takmer nekrčivý a dobre udržuje svoju farbu. Pri praní použite aj trochu aviváže, pretože zvykne elektrizovať.

Polyester

Polyester je vyrobený z umelých vlákien, ktoré sa ľahko elektrostaticky nabijú a „kopú“. Oblečenie sa zvykne lepiť na kožu a môže vznikať mierny nekomfort. Preto perte oblečenie z polyesteru na max. teplote 60 °C a pri praní používajte aviváž. Pri praní voľte špeciálny program Syntetika, ktorý sa delikátne stará o vašu bielizeň zo syntetických vlákien. Polyester je nekrčivý materiál, ktorý v prípade potreby môžete žehliť na stredných teplotách.

Elastan

Športové oblečenie sa väčšinou vyrába z elastanu, napríklad plavky alebo aj funkčné tričká a nohavice. Elastan je extra pružný materiál, ktorý sa ľahko prispôsobí a je odolný. Vo svete je známy aj pod obchodnou značkou Lycra alebo v Amerike ako Spandex. Elastan perte vždy vo vode s teplotou v rozmedzí 30 až 40 °C a žehlite pri nízkych teplotách z vnútornej strany. Oblečenie z elastanu si pri správnej starostlivosti vie dlhodobo udržať svoj tvar a farbu.

Športové oblečenie z elastanu, nylonu alebo polyesteru perte s vhodnými pracími prostriedkami, napr. Perwoll Sport, ktorý sa efektívne stará a čisti vlákna športového oblečenia a zachová ich tvar a farbu. Vďaka inovatívnej receptúre s Refresh efektom sa budete počas pohybu cítiť sviežo. Patentovaná technológia proti zápachu reaguje na každý pohyb a pri kontakte potu s textíliou aktivuje molekuly vône.

Mikrovlákno

Z revolučnej látky, mikrovlákna, sa zvyknú vyrábať utierky alebo handričky, ktoré používate pri upratovaní a čistení. Aby vám handričky slúžili dlhé obdobie, treba sa o ich syntetické vlákna starať. Nesprávne pranie dokáže zničiť savé vlákno. Najideálnejšou voľbou je mikrovlákno prať v rukách v mierne teplej vode. Pri praní v práčke nepoužívajte zmäkčovače a perte na teplote rozmedzí 40 až 60 °C, s vhodným pracím prostriedkom, napr. Perwoll Sport. Mikrovlákno neperte spolu s prírodnými tkaninami, nepoužívajte prípravky na bielenie. Tkaninu z mikrovlákna môžete nechať voľne vysušiť na sušiaku alebo v sušičke na bielizeň, ale iba na nízkych teplotách.

Akryl

Akrylové vlákna sa často používajú ako náhrada za vlnu kvôli svojej cene, jemnosti a rýchloschnúcim vlastnostiam. Nevýhodou akrylu je, že sa ľahko vyťahá a tvoria sa na ňom žmolky. Akrylové svetre perte v rukách v mierne teplej vode alebo v práčke na max. teplote 30 °C. Pri vyššej teplote hrozí, že z práčky vytiahnete zmenšený a zrazený kúsok oblečenia. Oblečenie z akrylu sušte vo vodorovnej polohe, aby si zachovalo svoj tvar.

Ako prať prírodné materiály

Bavlna a BIO bavlna

Bavlna aj BIO bavlna je materiál, ktorý je odolný, savý a ľahko sa spracováva. Na koži je príjemný, dobre sa nosí a neelektrizuje. Často sa vyrába s rôznymi prímesami, ktoré zabezpečia pružnosť a pomôžu udržať tvar oblečenia. Pri výbere oblečenia z BIO bavlny hľadajte certifikáciu, ktorá potvrdí pôvod materiálu. Najznámejším certifikátom je GOTS (Global Organic Textile Standard). Bavlna sa však zvykne krčiť, vytvárajú sa na nej žmolky a častým praním môže stratiť svoju farbu. Ak máte 100 % bavlnené oblečenie, nemusíte sa báť prania aj na 60 °C, pretože znesie aj vysoké teploty. Bavlnu s prímesou radšej perte na 40 °C a môžete ju sušiť v sušičke na príslušnom programe.

Ľan

Ľan je silná, priedušná a antibakteriálna látka, ktorá rýchlo schne a dobre vstrebáva vlhkosť. Má antistatické vlastnosti a je hypoalergénny, pokožku nedráždi a príjemne sa nosí. Pri nosení sa však rýchlo pokrčí. Ľan perte na teplote 40 °C, a pokiaľ to vaša sušička ponúka, môžete dať ľanové oblečenie presušiť aj do nej. Oblečenie aj uteráky z ľanu môžete pokojne žehliť.

Bavlnu aj ľan môžete pokojne prať s gélovými pracími prostriedkami, napríklad farebné oblečenie s Persil Color Gel Deep Clean a na svetlé bavlnené oblečenie Persil Regular Gel.

Vlna

Väčšina vlny pochádza z Nového Zélandu a z Austrálie a považuje sa za najstaršie živočíšne vlákno v textilnej výrobe. Vlna je skvelým tepelným izolantom, je priedušná, nekrčivá a môže sa recyklovať. Na pokožke však zvykne škriabať a neodporúča sa alergikom, ľuďom trpiacim ekzémami a malým deťom. Ak môžete, vlnené oblečenie radšej vyvetrajte, no ak ho predsa len chcete oprať, perte ho na programe určenom na vlnu.

Kašmír

Kašmírová vlna sa získava z kašmírskych kôz z oblasti v Himalájach. Ich srsť sa zbiera v období jarného pĺznutia, keď sa zvieratá prirodzene zbavujú prebytočnej srsti. Kašmír je ľahký, príjemný materiál s vynikajúcimi termoregulačnými vlastnosťami. Nevýhodou kašmíru je jeho vyššia cena a to, že pri nesprávnom praní sa môže oblečenie zraziť. Preto sa odporúča kašmír prať v rukách a nesušiť v sušičke.

Hodváb

Hodváb je luxusný prírodný materiál, ktorý sa vyrába z vlákna kukly priadky morušovej. Z hodvábu sa vyrábajú väčšinou spoločenské aj letné šaty, blúzky alebo spodná bielizeň. Hodvábna látka je veľmi priedušná, výborne reguluje teplotu, je príjemná na pokožke a má samočistiace vlastnosti. Namiesto prania sa hodváb odporúča poriadne vyvetrať na vzduchu. Ak ho predsa len chcete oprať, rozhodne ho perte v rukách s jemným mydlom. Hodváb sa ľahko krčí, no nie je kamarát s klasickou žehličkou. Preto pri žehlení zvoľte naparovaciu žehličku.

Perwoll Wool & Delicates je špeciálny prací prostriedok pre pranie vlnených, hodvábnych a ďalších jemných materiálov, akým je aj kašmír. Šetrne sa stará a chráni vaše oblečenie pri každom praní a vďaka efektu obnovy vlákien získa oblečenie späť svoj pôvodný tvar.

Bambus

Vlákno z bambusu je veľmi jemné, mäkké a priedušné. Pri praní buďte opatrní a perte ho na teplote 30 – 40 °C. Pri praní sa neodporúča používať aviváž a nie je vhodný ani do sušičky. Kúsky z tohto materiálu je ideálne nechať uschnúť voľne na vzduchu a slnku.

Pri praní špinavej bielizne myslite aj na roztriedenie podľa farieb, aby ste predišli neželanému zafarbeniu. Na farebnú bielizeň zvoľte napríklad Persil Color Gel Deep Clean, ktorý je účinný pri teplote už od 20 °C, aktívne sa stará o farby vášho oblečenia a odstraňuje aj tie najodolnejšie škrvny. Persil Color Gel Deep Clean viete aplikovať aj priamo na škvrnu. Na tmavé oblečenie zvoľte prací gél Perwoll Renew Advanced Black, ktorý nielen obnovuje tmavé farby vášho oblečenia, ale sa stará aj o jeho jednotlivé vlákna, aby si zachovali svoj tvar a pružnosť. Na biele oblečenie použite Persil Regular, ktorý odstraňuje škvrny aj zo svetlého oblečenia a môžete ho aplikovať aj priamo na nečistotu.

