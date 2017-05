Dominik Graňák neľutuje rozhodnutie neísť na MS 2017, šampionát má zmapovaný

BRATISLAVA 9. mája (WebNoviny.sk) – Hokejový obranca Dominik Graňák sa v utorok zastavil v Bratislave ako ambasádor grantového projektu Ukáž sa! Nadácie Slovenského olympijského výboru. Hokejista, ktorý v nadchádzajúcej sezóne bude pôsobiť v tíme HK Hradec Králové v rámci českej najvyššej ligy, mohol byť v tomto čase v Kolíne nad Rýnom so slovenskou reprezentáciou.

Z kempu však počas prípravy odišiel, pretože sa na účasť na svetovom šampionáte necítil. “Priznám sa, že som mal pochybnosti, keď som to rozhodnutie urobil. Dva-tri dni potom som bol stopercentne presvedčený, že som sa na to necítil. Potom som začal váhať, či to bolo správne a začal mi kontakt s mužstvom chýbať. Viackrát som to v hlave všetko vyhodnotil a môžem povedať, že som urobil dobre, pretože tú formu, čo som túto sezónu mal, nebola reprezentačná. Nechcem, aby to bolo vnímané tak, že v reprezentácií hrajú hráči za nejaké zásluhy,“ povedal agentúre SITA 33-ročný obranca.

Za rozhodnutím si stojí

Výkony slovenského výberu Graňák zatiaľ nemal možnosť vidieť. “Priznám sa, že som teraz nebol na Slovensku a prvý zápas som len počúval v rádiu. Viem, že aj komentátori to majú ťažké preniesť divákom cez rádiový signál tie emócie. V závere stretnutia s Talianskom som preto nevedel, či to mám vypnúť alebo počúvať ďalej. Dopadlo to nakoniec dobre vzhľadom na to, ako zle to vyzeralo. Duel s Lotyšmi som nepočúval. Pozrel som si však všetky správy, štatistiky, zostrihy. Zápas s Dánmi si však už pozriem v televízii.”

Túto rolu víťaz Gagarinovho pohára s Dinamom Moskva zo sezóny 2012/2013 zažil už dvakrát, vtedy však nemohol hrať z iných dôvodov. “Priznám sa, že je to zvláštne. V kariére to zažívam po tretíkrát. Nemôžem teda povedať, že je to niečo, čo som ešte nezažil. Predtým to bolo zo zdravotných dôvodov, teda som si ani nevedel predstaviť, že by som na šampionáte hral. Teraz by som si to predstaviť vedel, keďže som sa do prípravy zapojil. Je to divné obzvlášť teraz, keď sa chalanom nedarí podľa predstáv. Nie je jednoduché sledovať a čítať o tom. Na druhej strane si však stojím za tým, že to rozhodnutie, ktoré som spravil, bolo správne,” pokračoval ďalej Graňák.

Situácia nie je ideálna

Slovenskému mužstvu sa nedarí tak, ako by si to fanúšikovia, ale aj hráči predstavovali. “Keď budeme chcieť byť pozitívni, tak môžeme povedať, že z toho netreba robiť vedu. Na druhej strane, každý kto sleduje hokej si vie ľahko spočítať, že situácia momentálne ideálna nie je. Komunikoval som s chalanmi pred štartom šampionátu a každý z nich je dosť súdny na to, aby si tú situáciu vyhodnotil. S Dánmi treba jednoznačne vyhrať. Každý však zo života vie, že keď človek naozaj niečo potrebuje, tak to býva ťažké dosiahnuť. Ak to ale mužstvo zvládne, tak verím, že ich to nakopne a aj ten ďalší zápas proti Nemecku sa vydarí. Potom sa už uvidí,” myslí si Graňák.

To, že slovenským reprezentantom v Kolíne nad Rýnom nepridáva na nálade ani odozva od fanúšikov, vie svoje. “Určite to hráči vnímajú. Zo svojej skúsenosti viem, že slovenská mentalita v rámci hokeja je buď biela alebo čierna. Málokedy je niečo medzi. Pamätám si aj situácie a odchody na šampionát, keď sa nič nečakalo, napríklad v roku 2012. Aj keď som vtedy nebol v príprave, tak som počul, že atmosféra bola pesimistická, lebo sa nevíťazilo. Nakoniec to však na šampionáte v Helsinkách skončilo úplne opačne. Hokejisti sú však na to zvyknutí, či už z klubov alebo aj z reprezentácie. Každý kto tam je si uvedomuje, že ak sa nebude dariť, tak atmosféra na Slovensku nebude ideálna. Zo psychologického hľadiska by určite prospelo, keby tam boli dvaja či traja hráči z Ameriky. Vždy je to akási vzpruha nielen pre hokejistov ale aj celý realizačný tím.”

Odchovanec Dukly Trenčín má zmapovaný celý šampionát. Z čoho doposiaľ zostal zaskočený? “Prekvapilo ma víťazstvo Francúzska nad Fínskom 5:1. To nečakal nik. Francúzi sú však oveľa lepší hokejisti ako si ľudia myslia, no deväť z desiatich zápasov by Fíni určite vyhrali. Inak až na to, že sa naši chalani trápia, ten šampionát nie je výsledkovo prekvapivý. Mňa nezaskočilo ani víťazstvo Nemcov nad USA. Výsledkovo som viac čakal od Švédov vzhľadom na to, aké majú v Kolíne mužstvo. Pri menoslove ich obrany som si myslel, že nikto lepšiu defenzívu mať nebude. Ešte sú však MS len na začiatku a aj hráči sa postupne viac zohrajú. Bude to ešte zaujímavé a som veľmi zvedavý najmä na náš zápas s Dánmi,” uzavrel Graňák.