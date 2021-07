Brankár Greif opúšťa Slovan Bratislava a bude chytať v La Lige, prestup do RCD Mallorca sa definitívne dotiahol

Prestup Dominika Greifa (24) do španielskeho tímu RCD Mallorca je už definitívne dotiahnutý. Slovenský reprezentačný brankár bude od novej sezóny pôsobiť v španielskej La Lige. Dohodli sa na päťročnej zmluve do 30. júna 2026.

RCD Mallorca je ambiciózny klub, ktorého cieľom pred uplynulou sezónou bol návrat do La Ligy, a to sa mu aj podarilo. „Pre mňa bude tento prestup skvelá príležitosť, ako získať viac skúseností z veľkého európskeho futbalu. Dúfam, že budem mať veľa príležitostí pomôcť klubu v naplnení jeho cieľov. Už sa na to veľmi teším,“ povedal Dominik Greif v tlačovej správe agentúry Stars & Friends.

Slovan ho chcel predať už dávnejšie

Kluby sa dohodli na tom, že nebudú zverejňovať prestupovú čiastku. Greif bol od sezóny 2018/2019 brankárska jednotka ŠK Slovan Bratislava a trikrát za sebou ho vyhlásili za najlepšieho gólmana Fortuna ligy. V ročníku 2019/2020 sa stal dokonca najlepším hráčom celej ligy. Celkovo si pripísal 103 ligových štartov, v ktorých si 38-krát udržal čisté konto. Prispel k zisku troch titulov a štyroch domácich pohárov pre „belasých“.

„Pre Dominika bol ďalším jasným krokom v kariére odchod za novými skúsenosťami, keďže svojimi výkonmi už dávno prerástol našu domácu ligu. Dominik má pred sebou skvelú budúcnosť špičkového brankára a veríme, že práve jeho prestup do RCD Mallorca ho k nej posunie,“ zhodnotil agent Karol Csontó, ktorý transfer realizoval spolu s Romanom Vojtekom.

Vedenie slovenského majstra už dlhší čas avizovalo zámer predať Greifa do Španielska a aj ten chcel z klubu odísť. Tento cieľ sa podarilo naplniť v prvých júlových dňoch.

Pridá sa k Valjentovi

„Ceníme si jeho prínos pre klub v čase, keď bol dôležitou súčasťou mužstva a oporou aj v európskych pohároch. Dobre vieme, aké boli posledné mesiace, ku ktorým sa však teraz nemá zmysel veľmi vracať. Naším cieľom bolo ísť do novej sezóny s hráčmi, ktorí chcú bojovať za Slovan, a túžia naplniť naše ciele. Z Dominikovej strany sme stále evidovali záujem odísť, preto bola priorita nájsť v rámci možností čo najlepšie riešenie pre všetky strany. Sme radi, že sme našli dohodu so španielskou stranou,“ povedal generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. na webe skslovan.com.

Brankárskou jednotkou RCD Mallorca v uplynulej sezóne bol 36-ročný Manolo Reina, ktorý v druhej najvyššej súťaži odchytal 39 zo 42 zápasov a celkovo si pripísal 3510 minút.

Mallorca aj jeho zásluhou skončila v La Lige 2 na druhej priečke za Espanyolom Barcelona a vybojovala si priamy postup do najvyššej súťaže. Dôležitou súčasťou tímu bol aj slovenský stopér Martin Valjent, ktorý odohral 33 zápasov a celkovo 2965 minút.