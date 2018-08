Dominik Hrbatý varuje pred zánikom Davisovho pohára, v pláne je zmena formátu turnaja

BRATISLAVA 14. augusta (WebNoviny.sk) – Budúcnosť tenisového Davisovho pohára mužov je neistá. Jeho sledovanosť má klesajúcu tendenciu, hlavný sponzor nepokračuje v spolupráci a aktuálne nie je známe, čo bude nasledovať.

Uviedol to niekdajší tenista a v súčasnosti kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý. V pláne je aj zmena formátu turnaja. „Momentálne ide predovšetkým o záchranu tohto podujatia. ITF má veľmi veľký problém nájsť nového sponzora,“ povedal Hrbatý.

O zmene formátu Davis Cupu sa hovorí už dlhšie, s pôvodným návrhom však nesúhlasilo viacero ľudí, medzi nimi bol aj Hrbatý. Najviac mu prekážala absencia systému doma-vonku.

„Oproti prvému návrhu, ktorý bol, urobila ITF nejaké zmeny. Teraz tam už zápasy doma-vonku figurujú. Mal som možnosť hovoriť s viacerými ľuďmi z prostredia Davis Cupu, dozvedel som sa niečo zo zákulisia. Hoci nový ponúkaný formát tiež nie je úplne ideálny, ale hralo by sa podla neho doma i vonku, čo je dôležité. Ak by tento návrh neprešiel, mohlo by sa stať, že by turnaj zanikol a ako som povedal, momentálne je dôležitá záchrana tohto medzištátneho podujatia,“ dodal člen Siene slávy slovenského tenisu.