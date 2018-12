Dominik Paris obhájil triumf z Bormia, líder svetového pohára Hirscher zjazd vynechal

BORMIO 28. decembra (WebNoviny.sk) – Triumfom domácich lyžiarov sa skončil štvrtý zjazd mužov v tejto sezóne Svetového pohára v alpských disciplínach v talianskom Bormiu.

Zvíťazil Dominik Paris s náskokom 36 stotín sekundy pred krajanom Christofom Innerhoferom a 52 stotín pred Švajčiarom Beatom Feuzom, úradujúcim majstrom sveta v tejto kráľovskej disciplíne zjazdového lyžovania. Slováci sa na jednom z najnáročnejších zjazdárskych podujatí sezóny, ľadovej hore s dĺžkou 3,27 km a prevýšením 1010 m, nepredstavili.

Dvadsaťdeväťročný Paris na legendárnej zjazdovke Stelvio obhájil triumf spred roka a celkovo získal tretie prvenstvo v Bormiu. Prvýkrát tam triumfoval už v roku 2012. Vtedy to bolo jeho prvé víťazstvo v pretekoch o krištáľové glóbusy, aktuálne dovŕšil prvú desiatku triumfov. „Na tejto zjazdovke treba dať taktickú jazdu. Je na nej veľa miest, kde dostanete údery do lyží a vybočíte z ideálnej stopy. Musíte byť odvážny a veriť si, ak chcete uspieť. Samozrejme, nám Talianom to vyhovuje,“ uviedol Dominik Paris v prvej reakcii po pretekoch, cituje ho aj portál laola1.at.

Líder Svetového pohára Rakúšan Marcel Hirscher jeden z klasických zjazdov SP v Bormiu tradične vynechal, aj tak má na čele obrovský náskok 257 bodov pred krajanom Maxom Franzom. Tretí je Nór Aksel Lund Svindal, ktorý v piatok v Bormiu skončil na dvanástom mieste. V hodnotení zjazdu po štvrtých pretekoch sezóny vedie Švajčiar Feuz o 38 bodov pred Rakúšanom Franzom.