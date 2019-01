Dominika Cibulková nastúpi vo Fed Cupe, za Slovensko hrala naposledy v roku 2016

BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) – Aktuálna slovenská ženská tenisová jednotka Dominika Cibulková nebude chýbať v tíme SR vo februárovom 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie (9.-10. februára 2019), v ktorom Slovenky nastúpia v Rige proti domácim Lotyškám.

Nominácia bude známa 30. januára

Kapitán fedcupového tímu SR Matej Lipták oznámi nomináciu 30. januára. Finalistka Australian Open 2014 Cibulková predtým plánuje štart na budúcotýždňovom turnaji v ruskom Petrohrade. Aktuálne 25. hráčka rebríčka WTA naposledy hrala v tíme Slovenska v apríli 2016 proti Kanade.

O rok na to sa v príprave na bratislavské stretnutie s Holandskom v NTC zranila a z nominácie vypadla. S Viktóriou Kužmovou, Karolínou Schmiedlovou, Magdalénou Rybárikovou by tak mohlo Slovensko nastúpiť so štyrmi hráčkami svetovej stovky.

Lotyšsko je veľmi silný súper

„Rozhodla som sa, že v najbližšom fedcupovom zápase v Lotyšsku budem reprezentovať Slovensko. Vždy som hovorila, že keď to bude zapadať do môjho programu, vždy rada nastúpim. Som rada, že to tentokrát vyšlo. Dúfam, že nášmu tímu čo najviac pomôžem, aby sme sa dostali ďalej. Verím, že moja farma, ktorú cítim na tréningoch, sa mi podarí pretaviť aj v zápasoch,“ uviedla 29-ročná Cibulková pre web Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Na margo súpera dodala: „Lotyšsko je veľmi silný súper, budeme však mať menšiu výhodu v tom, že Lotyšky budú favoritky. Majú Ostapenkovú aj Sevastovovú, ale aj s mojou pomocou sme aj my dobrý tím. Bude to boj a uvidíme na kurtoch.“