Dominika Cibulková postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji v New Havene

NEW HAVEN 19. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková už je v osemfinálovom 2. kole dvojhry na turnaji WTA Premier Connecticut Open presented by United Technologies v americkom New Havene (dotácia 776 000 USD, tvrdý povrch SportMaster vonku). Ako dvojka tohto podujatia totiž má na 1. kolo voľný žreb.

Medzi najlepšími šestnástimi sa stretne s postupujúcou z duelu Julia Putincevová (Kaz.) – Alizé Cornetová (Fr.). Jednotkou “pavúka” je Poľka Agnieszka Radwanská, trojkou Češka Petra Kvitová a štvorkou Francúzka Kristina Mladenovicová.