Dominika Cibulková prekonala v prvom kole Wimbledonu ťažkú situáciu, vníma to ako veľmi dôležité

LONDÝN 4. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková v pondelok v súboji terajšej deviatky svetového rebríčka s bývalou potrebovala 2:43 h a 6 mečbalov, kým prekonala Nemku Andreu Petkovicovú, napokon však predsa len postúpila do 2. kola grandslamového Wimbledonu na tráve v Londýne (6:3, 3:6, 9:7), odfúkla si a vyzdvihla aj pozitívny vplyv skúseností.

“Som šťastná, že som sa v takom náročnom súboji dostala ďalej. Počas tohto zápasu sa vyskytlo veľa ťažkých situácií. Bola som v stave zvládnuť ich a poradiť si. Vnímam to ako veľmi dôležité,” povedala štvrťfinalistka tohto podujatia zo sezón 2011 a 2016, citoval ju web Tenisovej asociácie žien (WTA).

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková nastúpila proti o rok staršej Petkovicovej so vzájomnou bilanciou 1:4 po sérii štyroch prehier s touto rivalkou pochádzajúcou z Bosny a Hercegoviny. Navyše, aktuálne ťahala šnúru štyroch nezdarov, prípadný piaty by bol negatívnym rekordom celej jej seniorskej kariéry.

Niekoľko dní dobrej prípravy

“Vedela som, že ma nečaká nič jednoduché. S Andreou sa navzájom veľmi dobre poznáme. Myslím si, že moja hra jej vyhovuje. Bol to extrémne zložitý duel. V predchádzajúcich stretnutiach som nebola v mojej najlepšej forme. Na tréningoch som sa cítila dobre, ale akosi sa mi nedarilo preniesť to do zápasov. Dnes som však k tomu pristúpila kompletne odlišným spôsobom a využila som aj skúsenosti. Oprela som sa o to, že z grandslamových súbojov ich mám dosť,” podotkla Cibulková.

Zverenkyňu kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka v stredu v 2. kole preverí 22-ročná Jennifer Bradyová, 93. v singlovom renkingu. Američanka je osemfinalistkou z januárových melbournských Australian Open. “Mala som niekoľko dní dobrej prípravy tu vo Wimbledone, takže som v trochu inej situácii ako vlani. Na tréningoch som pracovala na konkrétnych veciach,” skonštatovala Cibulková, ktorá minulý rok pred medzinárodnými otvorenými majstrovstvami Anglicka získala titul na tráve v Eastbourne, kde teraz nezvládla už úvodnú prekážku.