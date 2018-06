Donald Trump bude na summite G7 sám, Melania Trumpová nepôjde ani do Singapuru

WASHINGTON 4. júna (WebNoviny.sk) – Prvá dáma USA Melania Trumpová nebude tento týždeň sprevádzať manžela, prezidenta Donalda Trumpa, na summite G7 v kanadskom Quebecu.

Rovnako sa nezúčastní ani na jeho stretnutí so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure, ktoré sa bude konať na budúci týždeň. V nedeľu to oznámila jej hovorkyňa Stephanie Grisham. „Nezúčastní sa na G7 a momentálne nie sú plány na jej cestu do Singapuru,“ uviedla hovorkyňa pre agentúru AP.

Zmena oproti minulému roku

Rozhodnutie Trumpovej nevycestovať do Kanady je zmenou oproti minulému roku, keď sa po boku prezidenta predstavila na stretnutí G7 v Taliansku aj na fóre G20 industrializovaných a rozvojových krajín v Nemecku, píše agentúra AP. Manželky a manželia hláv štátov sa počas ich stretnutí obyčajne schádzajú na vlastných podujatiach.

Melania Trumpová sa neobjavila na verejnosti od polovice mája, keď absolvovala zákrok na obličkách. V piatok dokonca nevycestovala s manželom, jeho dvomi dcérami, najstarším synom a zaťom na víkendový pobyt do Camp Davidu.

Pracuje na svojich projektoch

Grisham už skôr uviedla, že sa prvá dáma stretáva so zamestnancami a pracuje na svojich projektoch. V pondelok by mala Melania spolu s Donaldom Trumpom hostiť recepciu pre príbuzných vojakov, ktorí zahynuli v boji. Tá ale nebude prístupná médiám.

Spomínaný summit G7 sa bude konať v piatok a v sobotu v Quebecu. Summit Trumpa a Kim Čong-una by sa mal uskutočniť 12. júna v Singapure.