Donald Trump je nominovaný na Nobelovu cenu za mier, posťažoval sa však na Obamu

WASHINGTON 15. februára (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump je nominovaný na tohtoročnú Nobelovu cenu za mier. Nomináciu podal japonský premiér Šinzó Abe a odôvodnil ju Trumpovým úsilím o mier na Kórejskom polostrove.

Nomináciou na toto prestížne ocenenie sa v piatok v Bielom dome pochválil novinárom samotný Trump. „(Abe – pozn. SITA) mi dal tú najkrajšiu kópiu listu, ktorý poslal ľuďom, ktorí udeľujú vecičku zvanú Nobelova cena. Povedal mi: ´Nominoval som vás, s dovolením, za Japonsko. Požiadal som ich, aby vám udelili Nobelovu cenu mieru´,“ interpretoval Trump slová japonského premiéra.

Trump si napriek tomu nie je istý tým, či toto ocenenie získa. „Možno ho nikdy nedostanem, ale to nevadí. Dali to Obamovi. On ani nevedel, za čo to dostal,“ posťažoval sa americký prezident. Jeho predchodca Barack Obama získal Nobelovu cenu za mier v roku 2009 za jeho úsilie zbaviť svet jadrových zbraní.