Donald Trump je už deväťnásobným starým otcom, Ericovi Trumpovi sa narodil syn

WASHINGTON 12. septembra (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump sa stal po deviatykrát starým otcom. Jeho synovi Ericovi Trumpovi a jeho žene Lare sa v utorok narodil syn.

Najmladší vnuk Donalda Trumpa dostal meno Eric Luke Trump. Novinu oznámili prostredníctvom spoločnosti Trump Organization na Twitteri.

Eric Trump spolu so svojím bratom Donaldom Trumpom mladším boli silnými podporovateľmi svojho otca v prezidentskej kampani. Obaja žijú v New Yorku, kde riadia rodinný biznis.

Lara Trumpová sa tiež podieľala na prezidentskej kampani a v začína pracovať aj na iniciatíve za znovuzvolenie Donlda Trumpa za prezidenta.

Welcome to the world, Eric „Luke“ Trump and congratulations to @LaraLeaTrump and @EricTrump! ❤️ pic.twitter.com/u0uQi8kqVP

— Trump Organization (@Trump) September 12, 2017