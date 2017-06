Donald Trump sa podľa bývalého šéfa FBI bojí vyšetrovania svojich ľudí

WASHINGTON 8. júna (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump sa bojí vyšetrovania údajných vzťahov medzi ľuďmi z jeho blízkeho okolia a Kremľom.

Tieto podozrenia prezident označuje za “mrak”, ktorý nad ním visí a bráni mu v práci v prospech amerického ľudu.

Vo výpovedi, ktorá má odznieť vo štvrtok o 16:00 SELČ pred senátnym výborom na kontrolu tajných služieb, by to mal pod prísahou uviesť bývalý šéf FBI James Comey. Text jeho výpovede už v predstihu unikol do médií.

Comeyho odvolali 9. mája

Trump odvolal Comeyho z postu šéfa FBI 9. mája a jeho štvrtková výpoveď pred komisiou bude odvtedy jeho vôbec prvým verejným vyhlásením.

Skutočnosti, ktoré bývalý šéf FBI vo výpovedi uvádza, naznačujú, že dôvodom odvolania bola zrejme Comeyho neochota smerovať vyšetrovanie údajných vzťahov medzi Moskvou a Trumpovými ľuďmi tak, ako to vyhovovalo americkému prezidentovi.

Trump ho údajne dokonca žiadal, aby “nechal tak” vtedajšieho poradcu prezidenta pre otázky národnej bezpečnosti Michaela Flynna. Comeyho podľa jeho výpovede Trumpove slová tak znepokojili, že si ich začal bezprostredne po stretnutiach či telefonátoch s prezidentom zaznamenávať.

K prvému stretnutiu, na ktorom zazneli z Trumpovej strany podľa Comeyho neobvyklé výroky, prišlo koncom januára v Bielom dome a americký prezident sa na ňom vtedajšieho šéfa FBI pýtal, či si praje zostať v úrade.

“Prekvapilo ma to, keďže mi (Trump) viackrát počas predchádzajúcich konverzácií povedal, že dúfa, že v úrade zotrvám, a ja som ho uistil, že to mám aj v úmysle,” uvádza Comey.

Flynn sa rozprával s Rusmi

Bývalý šéf FBI cituje Trumpa, ktorý mu na stretnutí údajne povedal, že “potrebuje, a aj vyžaduje lojalitu”. Comey mu podľa vlastných slov odvetil, že od neho môže “vždy očakávať úprimnosť”. “To je to čo potrebujem – úprimnú lojalitu,” odvetil mu vraj Trump.

Na ďalšom stretnutí 14. februára v Oválnej pracovni Bieleho domu Trump Comeymu podľa jeho slov otvorene povedal, že si praje, aby sa príliš nerozmazávali niektoré okolnosti okolo – vtedy čerstvo odvolaného – bývalého prezidentovho poradcu pre národnú bezpečnosť Flynna.

Práve on je jedným z ľudí podozrievaných z blízkych vzťahov s moskovským vedením, ktoré sa údajne snažilo ovplyvniť predvolebnú kampaň v USA a zaistiť tak víťazstvo Trumpa na úkor jeho protikandidátky Hillary Clintonovej.

Trump Comeymu údajne povedal, že Flynn “neurobil nič zlé tým, že sa rozprával s Rusmi” a že dôvod, prečo musel odísť z pozície jeho poradcu, je úplne iný. “Dúfam, že budete vedieť nájsť spôsob, ako to nechať tak – ako nechať tak Flynna,” cituje vo svojej výpovedi Comey amerického prezidenta.

Trumpova vyhrážka

K ďalšej komunikácii podľa neho došlo 30. marca, keď prezident zavolal do centrály FBI a Comeymu sa posťažoval, že vyšetrovanie údajných nadštandardných vzťahov medzi ľuďmi blízkymi súčasnej americkej administratíve a Kremľom nad ním visí “ako mrak a oslabuje jeho schopnosť konať v záujme vlasti”.

Trump bývalému šéfovi FBI údajne hovoril, že on sám sa s ľuďmi v Kremli nikdy o ničom zvláštnom nerozprával, keďže vždy sa domnieval, že ho nahrávajú.“Spýtal sa ma, čo by sme mohli spraviť pre to, aby sme ten mrak zahnali,” uvádza Comey vo svojej výpovedi. Bývalý šéf FBI na to údajne prezidentovi odpovedal, že túto záležitosť vyšetrujú tak rýchlo, ako sa len dá.

Prezident vraj Comeymu zavolal opäť po takmer dvojtýždňovej prestávke 11. apríla a žiadal ho, aby zverejnil, že samotného Trumpa v súvislosti s touto kauzou nevyšetrujú. Comey mu odvetil, že jeho žiadosť už odovzdal zastupujúcemu generálnemu prokurátorovi.

Na Trumpovu vyhrážku, že sa asi budú musieť na zastupujúceho generálneho prokurátora obrátiť “jeho ľudia”, ho Comey posmelil, že by to asi naozaj mali urobiť, namiesto toho, aby túto záležitosť riešili cez neho. “To bolo posledný raz, čo sme s prezidentom Trumpom hovorili,” uzatvára svoju výpoveď Comey.