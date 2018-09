Donald Tusk vyzýva Londýn, aby návrh brexitu prepracoval, podľa Mayovej však musí ustúpiť Brusel

SALZBURG 19. septembra (WebNoviny.sk) – Podľa predsedu Európskej rady Donalda Tuska musí Veľká Británia prepracovať kľúčové časti svojho návrhu dohody o jej odchode z Európskej únie. „Britský návrh musí byť prepracovaný a až potom o ňom treba ďalej rokovať,“ vyhlásil Tusk v stredu v Salzburgu tesne pred začiatkom európskeho summitu, ktorého kľúčovou témou bude práve brexit.

Podľa Tuska sú stále najproblematickejšími oblasťami budúca ekonomická spolupráca medzi EÚ a Londýnom, a najmä dohoda o režime na hraniciach medzi Írskom, ktoré zostáva členom EÚ, a Severným Írskom, ktoré ako súčasť Británie z EÚ odchádza. Hranica medzi Írskom a Severným Írskom bude po odchode Veľkej Británie z európskeho bloku jedinou pozemnou hranicou medzi EÚ a Britániou.

Britská premiérka Theresa Mayová celý problém vidí inak a v článku, ktorý napísala pre stredajšie vydanie nemeckého denníka Die Welt trvá na tom, že ustúpiť musí únia, a nie Londýn. Podľa Mayovej názory Veľkej Británie sa v priebehu času už menili a vyvíjali, čo podľa nej znamená, že jej krajina už svoju ochotu ustúpiť preukázala, a teraz je v tomto zmysle na ťahu Európska únia.

Mayová v článku v Die Welt dokonca tvrdí, že voľba už je dnes len medzi prijatím jej návrhu a tým, že sa Londýn a Brusel nedohodnú a Veľká Británia z únie vystúpi takzvane „na tvrdo“, bez akejkoľvek dohody.

Hoci do samotného brexitu zostáva ešte pol roka, európski aj britskí činitelia potrebujú dosiahnuť dohodu o ňom už v priebehu najbližších týždňov, aby tak zostal ešte dostatok času na riadny ratifikačný proces v jednotlivých krajinách EÚ.

Vo Veľkej Británii sa medzičasom množia hlasy za nové referendum o brexite, v ktorom by sa podľa aktuálnych prieskumov už väčšina Britov vyslovila proti odchodu z únie. Mayová je však tvrdo proti takýmto návrhom a zatiaľ to nevyzerá, že by nápad zorganizovať nové referendum získal dostatočnú podporu v parlamente.