Dopadlo to tak, ako to dopadlo, hovorí Sagan po náročnej 10. etape Tour de France 2018

LE GRAND-BORNAND 17. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil 115. miesto v 10. etape 105. ročníka Tour de France. Z triumfu sa tešil Francúz Julian Alaphilippe (Quick Step-Floors), na ktorého trojnásobný majster sveta stratil 26:29 min.

V prvej horskej etape tohtoročnej „starej dámy“ však Sagan samozrejme nemal ambície bojovať o triumf s vrchármi a favoritmi na celkové prvenstvo, ale pokúsiť sa bodovať na rýchlostnej prémii, čo sa mu aj podarilo a ďalšími 20 bodmi sa v súťaži o zelený dres vzdialil Kolumbijčanovi Fernandovi Gaviriovi už na 101 bodov.

„Myslím si, že dnes bola veľmi náročná etapa. Dostal som sa do úniku spoločne so sedemnástimi – osemnástimi jazdcami. Podarilo sa mi vyhrať šprintérsku prémiu, čo je dobre a získal som ďalší náskok v bodovacej súťaži. Potom som sa pokúsil zabojovať, aby som sa dostal v pohode do cieľa. Dopadlo to tak, ako to dopadlo. Skončili sme v limite, dúfam, že som ušetril nejaké sily a v stredu bude ďalšia náročná etapa. Dúfam, že sa mi na Tour ešte niečo podarí,“ priniesla reakciu Sagana RTVS.

V celkovom poradí patrí Saganovi 49. priečka s mankom 27:53 min na lídra pretekov a držiteľa žltého dresu Belgičana Grega Van Avermaetovi. Kým po 10. etape sa držitelia žltého a zeleného dresu nemenili, tak novým majiteľom bodkovaného dresu v súťaži vrchárov je Alaphilippe a biely dres pre najlepšieho cyklistu do 25 rokov si na pódiu v La Grand-Bornard obliekol domáci cyklista Pierre Latour.

