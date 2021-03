Doplnky elektromotorov pre efektívnejšie použitie v priemysle aj v bežných aplikáciách

Elektromotor, ako zdroj pohonu, sa dnes už používa prakticky vo všetkých oblastiach priemyslu a taktiež v mnohých domácnostiach. Od tých najjednoduchších elektromotorov až po náročné aplikácie, pri ktorých sa vyžadujú tisíce kilowattov výkonu. V mnohých oblastiach sa práve elektromotory ukázali ako mimoriadne efektívny zdroj pohonu. Ich ponuka je veľmi široká a rovnako to platí aj o príslušenstve, vďaka ktorému je elektromotory možné využiť naozaj naplno.

Elektromotory pre priemysel alebo domácnosť?

Zhrnúť celú ponuku elektromotorov, prípadne dať odporúčanie na kúpu elektromotora zhrnutú do niekoľkých viet je prakticky nemožné. Výber elektromotora je totiž komplexným procesom, ktorý by mal reflektovať vždy konkrétne požiadavky, potreby a podmienky určitého prostredia. Vo všeobecnosti môžeme rozdeliť elektromotory na bežné a priemyselné použitie, a následne vyberať podľa ich parametrov.

Priemyselné elektromotory sa od tých bežných spravidla odlišujú svojim výkonom, konštrukciou a napokon aj cenou. Zvládnu aj dlhodobú prevádzku s vysokou záťažou a dokážu poháňať aj zložité priemyselné zariadenia. Kým v domácnostiach stále vedú v obľúbenosti jednofázové elektromotory, v priemysle sa najčastejšie využívajú elektromotory s trojfázovým napájaním.

Elektromotory Siemens ako príklad spoľahlivosti a univerzálnosti

Pre ilustráciu pestrosti ponuky veľmi dobre poslúžia elektromotory Siemens. Ide o overeného výrobcu, ktorého vám určite netreba predstavovať a samozrejme, svojou ponukou elektromotorov nijako nevybočuje zo svojich vysoko nastavených štandardov. Elektromotory Siemens sú k dispozícii v rámci rôznych modelových radov – najrozšírenejšie sú elektromotory Siemens Simotics GP, teda s prívlastkom General Purpose. Ide o úsporné elektromotory s univerzálnym využitím a kvalitnou hliníkovou kostrou.

Ak by ste v ponuke elektromotorov Siemens hľadali ďalej, natrafíte na rad Simotics SD, teda elektromotory so zliatinovou kostrou a napokon aj elektromotory Simotics XP vhodné do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

Šnekové prevodovky k elektromotorom

Šnekové převodovky sú k elektromotorom takpovediac tradičnou voľbou, a to najmä v prípade dopravníkov. Medzi ich najväčšie výhody patrí nízka cena, vysoká miera spoľahlivosti a nízka hlučnosť. Dajú sa navyše dobre prispôsobiť konkrétnym aplikáciám a problémy im nerobí ani väčšie zaťaženie.

Vďaka svojim vlastnostiam sú šnekové prevodovky ideálne na zabezpečenie pohybu v prípade priemyselných dopravníkov, výrobných liniek, resp. stavebnej a miešacej technike.

Softštartéry pre lepší rozbeh

Softštartéry v mnohých ohľadoch nielenže zľahčujú ovládanie elektromotora, ale umožňujú jeho efektívnejšiu a bezpečnejšiu prevádzku. Medzi ich hlavné prednosti patrí možnosť postupne zvyšovať napätie alebo prúd, čím umožňujú účinne zvyšovať krútiaci moment motora spolu s otáčkami, prípadne dosiahnuť rýchlejší a popritom bezpečný rozbeh.

Ak potrebujete elektromotor v rámci prevádzky často štartovať, zastavovať a záleží vám na životnosti elektromotora, sú softštartéry tou správnou voľbou. Pri profesionálnych softštartéroch môžete navyše počítať s celým radom bezpečnostných funkcií umožňujúcich napríklad mäkké zastavenie a eliminovanie rázov pri brzdení.

Frekvenčné meniče ako univerzálny pomocník pre priemysel aj domácnosti

Meniče frekvencie sú pre moderné priemyselné prevádzky doplnkom, ktorý dokáže celkovú efektivitu pohonu zlepšiť až o desiatky percent. Frekvenční měniče pre priemysel vám umožnia regulovať prakticky čokoľvek, nevraviaco o tom, že im súčasťou je programovateľné prostredie umožňujúce nepreberné množstvo dodatočných konfigurácií.

Frekvenčné meniče si svoju cestu nachádzajú aj do jednoduchších aplikácií v rámci domácností. Žiarivým príkladom môže byť regulácia HVAC systémov. Séria univerzálnych frekvenčných meničov je vhodná na reguláciu ventilátorov a čerpadiel, čím umožňuje dosahovať zaujímavú úsporu energie a prispieva k šetreniu elektromotorov v rámci systému.

Frekvenčný menič s elektromotorom. Foto: vyboelectrc.sk

Doplnky pre elektromotory na domáce aplikácie

V domácnostiach si elektromotory svoje uplatnenie stále najčastejšie nachádzajú v prípade pohonov vonkajších a garážových brán. Práve realizácia garážovej brány je situáciou, kedy budete stáť pred výberom toho správneho pohonného riešenia, pričom aj v tomto smere je dnes výber veľmi široký.

Zjednodušene povedané, vybrať si môžete elektromotor na pohon garážovej brány, ktorý bude dostatočné rýchly, silný, prípadne bude v kompaktnom vyhotovení. Kým pri frekventovanom používaní garážovej brány naplno oceníte rýchly elektromotor, pri ťažších garážových bránach so zateplením sa zas neoplatí podceniť silu elektromotora. Výber závisí od mnohých faktorov a preto odporúčame poradiť sa s odborníkmi.

