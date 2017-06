Doposiaľ najväčšia CAR AT TUNING párty v úplne novom prevedení a prevrátená na hlavu od Livingroom Production.

Bratislava, 9.6.2017 ( WBN/PR ) – Uvidíme trojdňový WestLake DRIFT CUP počas ktorého sa na troch tratiach v troch kategóriách predstaví viac ako osemdesiat jazdcov, užiť si budeme môcť Drift Taxi, nočné drifty, STW Drift Team exibíciu, otvorené depá, Battle Top 16, live stream.

Na ASTAGEi budú počas troch dní stáť Kontrafakt, Separ & DMS, MOMO, Indy & Wich s LA4, Tafrob, L.U.Z.A., Slipo, Dj Hajtkovič, Zverina, Shomi, Majself, Tono S, Mega M, Dj Vatra a Fantom, Orálny Signál, BonaParte, Palky, DJ Mikro Man, Terapia, Vulgár a Dj Roxor. Odohrá sa Restart Freestyle Battle. Kvalifikácia, semifinále a aj finále Top 8 s porotou ktorú vytvoria Zverina, Tafrob, Shomi, a Separ s DMS.

Na InDaClub Stagei bude dunieť EDM, FUTURE HOUSE, TRANCE, TECHNO a DnB. Od piatka do nedele zamixujú Johnny de City, ANNDY, Lukas DaLoop, The Prophesy, Velkeveci live, Katharzo, Pheelnox, Dj Lucatino, Dj Killecko, Shamell, Technic, Woodee, Michal Decit, Lucas Dear a Pufo so svojou show. Chalani majú pripravenú ohňovú a laserovú show s prekvapením, na ktoré sa oplatí byť zvedavý.

Uvidíte finále Miss Carat Tuning plné atraktívnych finalistiek, ktoré budete môcť stretávať počas celého festivalu. Popri všetkom nás čaká MOTOTV.sk so svojou adrenalínovou MOTOTV SHOW, Show’n’Shine CAR FANS CUP, MSR2017 v šprinte na štvrť míle, CATP voľné šprinty, dbDrag Racing, KLMwear exibícia, Motosport Simulator F1 & LPM od Racing Trevor, tie najnadupanejšie autá, krásne ženy a mnoho iného od 16. 06. 2017 do 18. 06. 2017 na letisku v Piešťanoch!

Viac informácií a kompletný program s časmi nájdete na www.carattuning.sk a nezabudnite, počas festivalu môžete sledovať LIVE STREAM od Drum8Beats.

Tri dni, ku ktorým nie je čo dodať. Vidíme sa na CAR AT TUNING párty 2017 XIV.

Toto je nová éra.