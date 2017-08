Doprajte svojim deťom radosť z učenia – IKEA vám s tým pomôže

Bratislava 21. augusta 2017 (WBN/PR) – Malí aj veľkí študenti si začali užívať prázdniny plnými dúškami. Kúpalisko, výlety, tábory, dovolenky pri mori – na všetky tieto letné dobrodružstvá sa tešili už niekoľko posledných mesiacov. Začiatok školského roka tu však bude skôr, ako sa nazdáte. IKEA vám prináša tipy ako im návrat do školských lavíc čo najviac spríjemniť. Vytvorte svojim ratolestiam taký študijný kútik, ktorý bude prispôsobený ich potrebám, a v ktorom bude radosť učiť sa!

Koľko detí, toľko spôsobov učenia

Neexistuje správny návod na to, ako sa sústrediť na učenie. Veľkú rolu tu zohráva osobnosť, individualita človeka, ale aj ďalší dôležitý faktor, okolité prostredie. „Pri domácej príprave na vyučovanie je dôležité kde a za akých podmienok prebieha. Každé dieťa, či teenager, má iné potreby a iným spôsobom pracuje, tomu treba prispôsobiť aj prostredie v domácnosti, kde sa má písanie domácich úloh alebo učenie odohrávať,“ vysvetľuje Mgr. Lucia Žiaková, psychologička zo združenia Návrat.

Deti potrebujú na správny vývin prostredie, v ktorom môžu nielen pilne študovať, ale taktiež naplno popúšťať uzdu predstavivosti a objavovať svet okolo nich. Nemali by sme ale zabúdať na poriadok, ktorý je pri učení nevyhnutný.

„Je dôležité mať dostatok priestoru, ideálne pracovný stôl, kde si dieťa rozloží potrebné veci, ale môže to byť aj iný stôl, ktorý je dostatočne priestranný a uprataný. Veci, ktoré dieťa pri učení nepotrebuje je dobré dať z dohľadu, aby zbytočne nerozptyľovali,“ dodáva Lucia Žiaková.

Učenie nie je mučenie … s výrobkami IKEA!

Ako zariadiť to, aby deti nestratili chuť do učenia? Pomôžte im nájsť vnútornú motiváciu a zapojte ich do rozhodovania o mieste učenia a o pomôckach, ktoré pri učení budú využívať.

„Dostatok svetla a vhodné sedenie pri stole je pri učení veľmi dôležité,“ hovorí Lucia Žiaková. Deti zvyknú byť hravé a dlho na jednom mieste neobsedia. A to je v poriadku, pretože ľudské telo je stvorené na to, aby sa hýbalo.

Ergonomická stolička VIMUND má nastaviteľnú opierku, hĺbku i výšku sedenia, takže sa perfektne prispôsobí. Stolička NILSERIK zlepšuje držanie tela pri aktívnom sedení a zároveň funguje ako opora pri státí. Ak sa vaše dieťa rado pohybuje, polohovací stôl SKARSTA ho nebude v ničom obmedzovať. Výšku stola je možné nastaviť v rozmedzí od 70 do 120 cm, vďaka čomu je možné zaistiť najlepšiu pozíciu pre sedenie a státie.

V žiadnej detskej izbe nemôže chýbať správne osvetlenie. Pracovná lampa SVIRVEL s nastaviteľným ramenom posvieti aj na tú najťažšiu domácu úlohu. Pre deti, ktoré pri učení radi často menia prostredie, sa perfektne hodí flexibilná lampa JANSJÖ. Ľahko ju presuniete na miesto, kde ju práve potrebujete.

Ak vaše dieťa zostáva rado v centre diania, aj keď sa práve potrebuje sústrediť, zariaďte mu študijný kútik pokojne aj v kuchyni, v obývačke či na chodbe. Použite nástenný policový systém s písacím stolom ALGOT. Stačí ho prichytiť k stene.

Dôležitým prvkom študijného kútika sú organizéry. Je toho toľko, čo naše deti potrebujú! Zošity, písacie potreby, výtvarný kufrík… Udržať vo všetkom poriadok je výzva! Mini komoda s 3 zásuvkami PALLRA vám pomôže usporiadať všetky veci, od papierov cez elektroniku až po kancelárske potreby. Na uloženie ostatných vecí môžete využiť napríklad zakladač HEJSAN. Šikovný mobilný úložný priestor ponúka vozík RISATORP.

Máte pocit, že váš školák má problémy so sústredením sa počas učenia vo vzpriamenej pozícii pri stole? Úložná lavica s matracom STUVA perfektne poslúži ako pohodlné sedenie a zároveň riešenie úložného priestoru. Jej vzhľad môžete meniť podľa nálady pomocou rôznych vankúšov.

Tie najlepšie nápady niekedy dostanete v útulnej skrýši s náladovým osvetlením, kde vás nikto neruší. Malá dvojmiestna pohovka KNOPPARP sa vmestí aj do malého priestoru.

Doprajte deťom zábavu

Učenie nie je všetko. Priestor na hru a kreatívnu činnosť je rovnako dôležitý. S domácou prípravou to preto zbytočne nepreháňajte. Ak vidíte, že je dieťa unavené a len ťažko udržuje svoju pozornosť, nastal čas na oddych a na hranie. „Dĺžku domácej prípravy treba starostlivo zvážiť, určite nie je zdravé venovať jej väčšinu času, ktorý dieťa trávi doma a nie je vhodné, aby prebiehala vo večerných hodinách. Existujú teórie, ktoré hovoria, že dieťa (aspoň v prvých rokoch školskej dochádzky) nepotrebuje, alebo by dokonca nemalo mať domáce úlohy. To, čo zvládne v škole v doobedňajších hodinách vstrebať, mu stačí a ostatné je zbytočné preťažovanie detí. Či už s týmto tvrdením súhlasíte alebo nie, vždy treba citlivo vnímať svoje dieťa a do domácich úloh ho nenútiť nasilu,” upozorňuje Mgr. Lucia Žiaková, psychologička zo združenia Návrat.

Zabezpečte svojím ratolestiam priestor na hranie a na pohyb

Hojdačka či rebrík rozihrá každý študijný kútik. Hojdačka GUNGGUNG rozvíja zmysel pre rovnováhu a vnímanie tela. Po ťažkej domácej úlohe prinesie uvoľňujúci pocit pohody.

Keď to nejde, tak to nejde… Učenie nemusí byť vždy jednoduché a môže sa stať, že vaše dieťa bude potrebovať pomôcť či povzbudiť. Pozvite k sebe spolužiakov na spoločné doučovanie. Skombinujte mäkké, neformálne sedenie so sedadlom DIHULT, vytvorte uvoľnenú atmosféru so svetelnou reťazou SVARTRÅ a izbu vyzdobte závesnými dekoráciami. Už chýba iba sladké občerstvenie a učenie sa stane zábavou!

