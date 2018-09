Dopravcovia sa dohodli s ministerstvom na úprave mýtneho systému, Érsek im chce vyjsť v ústrety

BRATISLAVA 7. septembra (WebNoviny.sk) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) a Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia sa po náročných rokovaniach dohodli na viacerých úpravách v oblasti nákladnej dopravy.

Ako vo štvrtok informoval rezort dopravy, po schválených zmenách v nastavení mýtneho systému, ktorý upozorňuje na blížiace sa minutie kreditu s väčším predstihom, a po zavedení novej možnosti absolvovania technickej kontroly aj bez nákladu, sa tiež dohodli na znížení niektorých pokút v mýtnom systéme.

Spravodlivo nastavené pravidlá pre všetkých

Rezort dopravy na základe spoločných rokovaní so zástupcami cestných dopravcov pripraví novú legislatívu, ktorá zníži pokuty v rozkaznom konaní za neuhradenie mýta, aj za nesprávne nastavenie počtu náprav na rovnakú výšku, ako je to v prípade blokového konania. Bude to platiť iba v prípade, ak bude pokuta zaplatená do pätnástich dní.

„Ministerstvo dopravy vždy seriózne rokovalo s dopravcami a všade tam, kde existujú relevantné argumenty na zmenu pravidiel, sa snažíme dopravcom vyjsť v ústrety. Naším spoločným cieľom musia byť spravodlivo nastavené pravidlá pre všetkých,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Príliš vysoké pokuty v cestnom mýte

Zástupcovia ČESMAD-u Slovakia dlhodobo poukazovali na podľa nich príliš vysoké pokuty v cestnom mýte. Novela zákona po pripomienkach dopravcov tak umožní zníženie niektorých pokút. Konkrétne úpravy výšky pokút sú podľa dopravcov predmetom rokovaní a v tejto fáze nepovažujú za vhodné zverejňovať čiastkové výsledky.

„Konkrétne sme žiadali znížiť pokuty za správne delikty, ktoré boli udeľované v rozkaznom konaní, na úroveň pokuty udelenej za priestupok,“ povedal prezident ČESMAD-u Slovakia Pavol Jančovič.

Mýto by sa neupravovalo každý rok

Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Ladislava Cengelová ocenila kvalitu a odbornosť diskusie s predstaviteľmi ČESMAD-u Slovakia, pričom si vie predstaviť aj zhodu na využití najekologickejších sadzieb mýta pre vozidlá s elektrickým pohonom.

„Zhodneme sa aj na fakte, že sa mýto nebude upravovať každý rok automaticky o infláciu, ale iba vtedy, keď to bude ekonomicky opodstatnené,“ poznamenala Cengelová. Rezort dopravy sa na žiadosť dopravcov snaží sprostredkovať aj rokovania s ostatnými rezortmi, ktoré majú v kompetencii témy ťažiace dopravcov, ich výsledok však už nevie ovplyvniť.

Cieľom ČESMAD-u Slovakia je zabezpečiť návrhy a riešenia v oblasti legislatívy v podobe konkrétnych krokov, ktoré môžu výrazne pomôcť slovenským dopravcom v ich podnikaní a práve nižšie pokuty považuje združenie za pozitívny výsledok série rokovaní s ministerstvom dopravy.