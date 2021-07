Dopravná nehoda v obci Vinné si vyžiadala osem zranených, vodič skrížil cestu druhému vozidlu (foto)

Pri nehode v katastri obce Vinné v Michalovskom okrese sa v nedeľu popoludní zranilo osem ľudí. Vodič z okresu Snina smeroval na vozidle VW Jetta od rekreačného strediska Prímestská, oblasť Belia Hora na Zemplínskej Šírave.

Pri výjazde z križovatky na hlavnú cestu vošiel do jazdnej dráhy ďalšiemu vozidlu zn. Škoda Fabia. Jeho vodička z okresu Michalovce smerovala na obec Trnava pri Laborci. Následkom nárazu prešla do protismeru a zišla z cesty do priekopy.

„Podľa predbežných lekárskych správ obaja vodiči utrpeli ľahké zranenia, požitie alkoholu u vodičov zistené nebolo. Vo vozidle zn. Škoda Fabia jeden spolujazdec utrpel ťažké zranenia a dvaja sa zranili ľahko. Vo vozidle VW Jetta traja spolujazdci utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie,“ priblížila v pondelok hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová.

Na vozidlách bola škoda predbežne vyčíslená na 3 000 eur. Polícia vodičovi vozidla VW Jetta na mieste zadržala vodičský preukaz, ďalšiu jazdu mu zakázala. „V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov je predmetom vyšetrovania,“ dodala Mésarová.

Polícia vodičovi vozidla VW Jetta na mieste zadržala vodičský preukaz, ďalšiu jazdu mu zakázala. Foto: www.facebook.com

Vodič na na vozidle VW Jetta Pri výjazde z križovatky na hlavnú cestu vošiel do jazdnej dráhy ďalšiemu autu. Foto: www.facebook.com

Vo vozidle zn. Škoda Fabia jeden spolujazdec utrpel ťažké zranenia a dvaja sa zranili ľahko. Foto: www.facebook.com