Dopravná situácia na Kysuciach a Liptove je podľa prezidenta Kisku katastrofou

ŽILINA 12. septembra (WebNoviny.sk) – Doprava na Kysuciach a Liptove je podľa prezidenta Andreja Kisku katastrofou a zodpovednosť za vyriešenie situácie by mal prevziať štát.

Nasmerovanie ľudí do verejnej dopravy

„Vieme, čo sa deje na vstupe do Ružomberka či v Kysuckom Novom Meste. Je to niekedy až katastrofa. Bola tu taká prosba z pohľadu župy, aby sme si opakovali, že keď štát zabezpečuje to, aby šiel tranzit napríklad cez Kysucké Nové Mesto, tak by štát mal aj pomôcť tento problém vyriešiť,“ povedal Kiska po stretnutí s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou.

„Počas obdobia, keď nám vláda zatiaľ veľmi nepomáha s dostavbou diaľnic, sa snažíme urobiť všetko pre to, aby sme ľudí nasmerovali do verejnej dopravy. To znamená vytvoriť podmienky, aby to bolo pre ľudí zaujímavé a aby dlho nečakali na vlaky a autobusy,“ dodala Jurinová.

Motivačné programy v Žilinskom kraji

Prezident Andrej Kiska a žilinská županka Erika Jurinová zhodnotili rôzne oblasti, ktorým sa Žilinský samosprávny kraj v rámci svojich kompetencií venuje, s novými riešeniami však neprišli.

Zdravotníctvo prezident zhodnotil takto: „Z pohľadu investícií do zdravotníckych zariadení dávame len jednu tretinu z toho, čo je priemerom v Európskej únii. To je veľmi málo. Kto má možnosť navštíviť niektoré z našich okresných nemocníc, je zhrozený z toho, v akom stave sú. Diskutovali sme o tom, ako na to a ako sa k tomu štát stavia,“ povedal Kiska.

Jurinová dodala, že Žilinský samosprávny kraj naštartoval v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva rôzne motivačné programy, aby do regionálnych nemocníc prilákali chýbajúcich zdravotníkov. „Naše nemocnice sú často na okraji ich záujmu, lebo sa nachádzajú v odľahlejších oblastiach. Ale aj tam žijú ľudia a verím, že tieto programy pomôžu pritiahnuť viac zdravotníckych pracovníkov do našich zariadení,“ povedala Jurinová.