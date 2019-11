Foto: Dopravu v Bratislave ochromil lejak, niektoré linky meškajú desiatky minút

Doprava v Bratislave je ochromená, dôvodom je silný dážď. Ten spôsobil, že ľudia presadli do áut. Uviedol to Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti. Ako pre agentúru SITA potvrdila hovorkyňa DPB Adriana Volfová, dispečing zaznamenal meškania liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) v centrálnej oblasti do 10 minút a na príjazdových cestách smerom do centra približne 20 až 30 minút.

Za zápchy môže komfortnosť ľudí a ich tendencia presadnúť počas daždivého počasia do áut. „Spočítajte si, v koľkých autách sedí iba jeden človek, vynásobte plochou osem metrov štvorcových a minútami zdržania. Výsledkom je cena za slobodu používania individuálnej dopravy,“ uviedli na sociálnej sieti.