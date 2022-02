Dopyt po reštauračných službách je slabý, viaceré zatvorené prevádzky už neotvoria

Ak niekto zatvorí prevádzku, už o tom neinformuje, tvrdí Ján Laš z iniciatívy Zachráňme gastro. Mnohé prevádzky podľa jeho slov zatiaľ kvôli opatreniam neotvorili. Ján Laš o tom informoval agentúru SITA.

„Ak niekto zatvorí natrvalo, zvyčajne nám už o tom nedá vedieť. Faktom je, že mnohé prevádzky v našom združení sú ešte stále zatvorené a nevedia, kedy otvoria, keďže dopyt po reštauračných službách je oproti minulosti mimoriadne slabý. Reštaurácie sú otvorené len do 22:00 a nemá zmysel pri takýchto otváracích hodinách otvárať. Pomoc je slabá, dramaticky mešká a v mnohých prípadoch je nevyčeprateľná,“ skonštatoval.

Zástupcovia iniciatívy preto bojujú za zníženie DPH pre reštaurácie po vzore okolitých krajín ako napríklad v Českej republike, kde je DPH na daný sektor na úrovni 10 percent od 1. mája 2020, v Poľsku na úrovni 8 percent, v Maďarsku na úrovni 5 percent či v Rakúsku na úrovni 5 percent od 1. júla 2020. „Hoci na užitočnosti takéhoto zníženia existuje všeobecná politická zhoda, že aj na Slovensku by išlo o užitočný a administratívne lacný krok, ktorý by podporil všetkých bez rozdielu, no k realizácii nie a nie prísť. Pritom už bolo navrhnuté zníženie v širokej časti politického spektra,“ uzavrel Laš.

Zachráňme gastro je voľným zoskupením približne 770 podnikov reštauračného sektoru na Slovensku.