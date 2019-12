Dortmund opäť nevyhral, hoci viedol aj 2:0. Pod trénerom Favre sa začína „ohýbať konár“

Futbalisti Borussie Dortmund druhýkrát po sebe nepretavili priaznivý vývoj bundesligového stretnutia na víťazstvo. V utorňajšom domácom vystúpení s Lipskom viedli 2:0 aj 3:2, no napokon z toho bol nerozhodný výsledok 3:3.

Podobne dopadli hráči BVB aj v piatkovom dueli 17. kola v Sinsheime, kde po úvodnej štyridsaťpäťminútovke viedli nad domácim Hoffenheimom 1:0, ale opäť to nezvládli a prehrali 1:2.

Upadali do pasivity

Hostia vyhrávali po zásahu Maria Götze a zdalo sa, že majú hru pod kontrolou. Postupne však upadali do pasivity a v koncovke dueli za to draho zaplatili. „Potrebovali sme získať tri body, ale toto je veľmi trpké sklamanie,“ uviedol defenzívny záložník Borussie Julian Weigl.

Pod dortmundským koučom Lucienom Favrem sa začína nebezpečne „ohýbať konár“, keďže zverencom 62-ročného Švajčiara po ostatných zaváhaniach patrí v tabuľke I. bundesligy 4. miesto so štvorbodovou stratou na Lipsko a Mönchengladbach, ktoré majú zápas k dobru.

Hrajú komplikovane

„Mali sme úplnú kontrolu nad zápasom. Bolo to ľahké, mali sme zvýšiť na 2:0 alebo 3:0 a bolo by to vybavené. Nepremieňame však stopercentné šance, ktorých sme mali možno päť alebo šesť. Niekedy hráme až príliš komplikovane. Chceme ukázať niečo fantastické, ale stratíme loptu a potom sa musíme vracať dozadu. Radšej by sme mali hrať a snažiť sa podržať loptu,“ skonštatoval Favre na klubovom webe.

Podľa športového riaditeľa vestfálskeho mužstva Michaela Zorca výkon hostí poznačili aj zranenia dvoch kľúčových persón.

„Počas prestávky sme museli vystriedať Hummelsa s Hazardom a tréner potreboval takticky poupravovať niektoré veci. Bolo to však hlavne o tom, že sme po zmene strán nevyužili viacero veľmi dobrých príležitostí. Výborne sme si počínali na pravej strane, ale zdalo sa mi, že nám v strede vždy niečo chýbalo,“ snažil sa nájsť príčinu prehry niekdajší kapitán Borussie.