Doručovanie oznámení o odklade daní sa zjednoduší, predĺži sa aj obdobie nulovej DPH na respirátory

Doručovanie oznámení o predlžení lehoty na podanie daňového priznania sa má zjednodušiť. Takéto oznámenie budú môcť daňovníci podať aj emailom. Predĺži sa tiež obdobie, počas ktorého sa na respirátory FFP2 a FFP3 uplatňuje nulová sadzba dane z pridanej hodnoty, a to z konca apríla do konca júna tohto roka.

Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament týmito opatreniami zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

Dopredaj cigariet končí v marci

Vládou schválený návrh tiež nastavuje dopredaj cigariet, ktoré boli zdanené sadzbou spotrebnej dane platnou do 31. januára 2021, do vypredania zásob. Podľa platných pravidiel je pritom možné tieto cigarety predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca tohto roka.

„Opatrenie je zamerané na odbúranie prípadných negatívnych finančných nákladov súvisiacich so zničením nepredaných zásob cigariet pre tie podnikateľské subjekty, ktoré zabezpečujú predaj týchto cigariet v daňovom voľnom obehu a nemohli prípadne nestihli predať svoje zásoby cigariet v dôsledku opatrení súvisiacich s prebiehajúcou epidemickou situáciou,“ uviedlo ministerstvo financií.

Odvody z výhier sa odkladajú

Legislatívnym návrhom sa okrem toho dopĺňajú aj opatrenia v oblasti hazardných hier, a to o odklad úhrady odvodov z hazardných hier počas roka 2021. Odvody splatné v období od účinnosti návrhu zákona do 31. augusta tohto roka sa posúvajú do konca decembra 2021.

Návrhom sa tiež posúva termín predloženia ročného vyúčtovania a správy o činnosti spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcov bytových domov a nebytových budov za rok 2020. Zavádza sa možnosť využitia elektronického hlasovania na schôdzach a pri písomnom hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome počas pandémie.