Dosluhujúce stíhačky Mig-29 v slovenskej armáde nahradia americké F16 alebo švédske Gripeny

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) – Ministerstvo obrany sa pri nákupe supersonických stíhačiek rozhoduje iba medzi dvoma poslednými ponukami.

Podľa oficiálneho stanoviska, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa rezortu Danka Capáková, dostanú slovenskí piloti americké stroje F16, alebo švédske stíhačky JAS-39 Gripen.

Kritika prezidenta Kisku

Pri amerických F16 aj švédskych Gripenoch ide o jednomotorové verzie, rozhodovať tak zrejme bude cena obstarania, či náklady na jednotlivé opravy a servis.

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) plánuje do konca júna tohto roka predložiť vláde SR komplexný materiál zabezpečenia vzdušného priestoru, vrátane podrobných nákladov na obstaranie a infraštruktúru nových strojov. Slovenskí piloti v súčasnosti využívajú zastaralé ruské Migy-29.

Ako sa píše v oficiálnom stanovisku rezortu, o nákupe nových nadzvukových lietadiel ruského typu súčasné vedenie ministerstva obrany nikdy neuvažovalo a ani neuvažuje. Či ide z ministerstva o reakciu na kritiku zo strany prezidenta a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR Andreja Kisku, ktorý vo štvrtok uviedol, že najmä pri nadzvukovom letectve slovenskú armádu tlačí topánka, známe nie je.

Vojakom pribudnú aj obrnené transportéry

Podľa Kisku je potrebné míňať peniaze efektívne a najmä transparentne tak, aby aj občania mali prehľad, kam putujú ich financie. Podľa Gajdoša sú nákupy vojenskej techniky od začiatku transparentné a v medziach platnej legislatívy.

„Dlho sme v rámci ozbrojených síl nerealizovali také veľké projekty, aké máme na stole v súčasnosti. Chceme všetky nákupy realizovať vysoko efektívne, aby sa mohli občania Slovenskej republiky cítiť bezpečne a aby bola zabezpečená obrana našej krajiny. Všetky modernizačné projekty riešime transparentne v zmysle platnej legislatívy a právnych noriem,“ uviedol vo štvrtok minister Gajdoš pri hodnotení výcvikového roka 2017. Slovensku vyprší abonentná zmluva o prenájme ruských Migov na konci roku 2018. Ak slovenská strana využije zmluvnú opciu, predĺži sa o rok.

Vojakom by mali postupne pribudnúť do užívania aj nové moderné obrnené transportéry typu 8×8 a 4×4. Prezbrojenie by sa v budúcnosti malo dotknúť aj výmeny 3D radarov či dopravných lietadiel a vrtuľníkov.