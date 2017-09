Dostál: Fico je obyčajný populista bez chrbtovej kosti, nechráni záujmy Slovenska v EÚ

BRATISLAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) nie je ani ochranca slovenských záujmov v Európskej únii, ani presvedčený Európan. Je to obyčajný populista bez chrbtovej kosti. Tvrdí to poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) v reakcii na to, že Slovensko a Maďarsko neuspelo so žalobou v otázke migračných kvót na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu.

Ficov názor závisí od verejnej mienky

Slovensko a Maďarsko v žalobe tvrdili, že systém mal byť schválený súhlasom všetkých členských štátov. Súdny dvor ale potvrdil, že systém je dočasným riešením na núdzovú situáciu a preto Únia mohla v legislatívnom procese spraviť výnimky. Podľa Dostála táto kauza ukazuje v plnej nahote pokrytectvo Roberta Fica.

„Je viac ako pravdepodobné, že v integračnom jadre sa väčšina rozhodnutí bude robiť väčšinovo a nie konsenzuálne a vplyv národných parlamentov bude marginalizovaný,“ povedal Ondrej Dostál. Poslanec zároveň tvrdí, že premiér Fico je „populisticky raz zástancom a raz odporcom spoločných európskych riešení, podľa toho, čo ukazujú prieskumy verejnej mienky a podľa toho ako ďaleko alebo ako blízko sú parlamentné voľby“.

Podľa Dostála sa tak potvrdilo, že celá žaloba na európsky súdny dvor bola len súčasťou premiérovej predvolebnej kampane, keďže Ficova druhá vláda podala žalobu v decembri 2015, tri mesiace pred parlamentnými voľbami.

Utečenci na Slovensko ísť nechcú

„Podanie žaloby na Súdny dvor EÚ o kvótach v situácii, keď premiér Fico zároveň vyhlasoval, že utečenci aj tak na Slovensko ísť nechcú a keď ich sem presunú, tak sa po krátkom čase zbalia a odídu do bohatších členských krajín, nedáva žiadny iný zmysel ako snahu osloviť pred voľbami tých občanov, ktorí podľa prieskumov verejnej mienky mali obavy z masového prílivu utečencov do našej krajiny,“ uviedol Dostál a pripomenul, že Slovensko malo podľa kvót prijať 652 utečencov z Grécka a 250 utečencov z Talianska.

Súdny dvor Európskej únie v stredu zamietol žaloby, ktoré podali Slovensko a Maďarsko v súvislosti s dočasným mechanizmom povinného premiestňovania žiadateľov o azyl v Európskej únii. Podľa neho mechanizmus povinných kvót Európskej rady skutočne a primerane prispieva k tomu, aby mohli Grécko a Taliansko čeliť dôsledkom migračnej krízy z roku 2015.

Preto žaloby, ktoré sa týkali prerozdelenia 120-tisícov utečencov, zamietol v plnom rozsahu. Súdny dvor okrem iného konštatoval, že rozhodnutie, ktoré štáty napadli, je nelegislatívnym aktom a na jeho prijímanie sa nevzťahovali požiadavky na účasť národných parlamentov, ani na verejný charakter zasadnutia a hlasovania Rady, ktoré sa vzťahuje na legislatívne akty.