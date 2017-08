Dostál žiada prokuratúru, aby preverila rozhodnutie polície, že Mečiara nebudú stíhať

BRATISLAVA 14. augusta (WebNoviny.sk) – Predseda OKS a poslanec parlamentu Ondrej Dostál v pondelok listom požiadal generálneho prokurátora, aby Generálna prokuratúra SR preverila rozhodnutia polície o tom, že bývalého predsedu vlády Vladimíra Mečiara nebudú stíhať v súvislosti so zneužitím právomoci verejného činiteľa pri udeľovaní amnestií, pretože vec je premlčaná.

Ako Dostál informoval agentúru SITA, takisto žiada generálneho prokurátora, aby bola vo veci zabezpečená náprava, keďže je podľa neho evidentné, že konanie, ktoré polícia označila za premlčané, premlčané byť nemôže.

“Názor, že uvedené konanie, aj keby bolo trestným činom, je už premlčané, je podľa môjho názoru nesprávny. Priamo v ústavnom zákone č. 71/2017 Z. z., ktorý umožnil zrušenie Mečiarových amnestií, sa totiž konštatuje, že ich zrušením sa nielen rušia všetky zákonné prekážky pre stíhanie amnestovaných činov, ale zároveň sa priamo stanovuje, že doba trvania týchto zákonných prekážok vyvolaných amnestiami sa nezapočítava do premlčacích dôb vzťahujúcich sa na amnestované skutky,“ uviedol Dostál.

Názor Dostála

Ak by Vladimír Mečiar v súvislosti s udeľovaním amnestií spáchal trestný čin, tento nemôže byť podľa Dostála premlčaný, pretože jeho amnestie sa nevzťahovali len na samotné zavlečenie a zmarené referendum, ale na trestné činy, ktoré “mali byť spáchané v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997” a ktoré “mali byť spáchané v súvislosti s oznámeným zavlečením Ing. Michala Kováča, narodeného 5. decembra 1961, do cudziny, ku ktorému malo dôjsť 31. augusta 1995”.

“Len orgány činné v trestnom konaní a súdy môžu posúdiť, či Mečiarovo konanie spojené s udeľovaním amnestií malo charakter trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, ale ak malo, tak je nepochybné, že tento trestný čin bol spáchaný v súvislosti so zavlečením Michala Kováča mladšieho a prípadne aj so zmarením referenda. Tá súvislosť je podľa môjho názoru očividná. Zákonná prekážka stíhania takéhoto trestného činu bola odstránená až zrušením Mečiarových amnestií a až do toho momentu premlčacie doby v zmysle ústavného zákona neplynuli. Preto tento trestný čin nemôže byť premlčaný,“ dodal Dostál.

Premlčacia doba desať rokov

Médiá minulý týždeň informovali, že Vladimíra Mečiara nebudú stíhať v súvislosti so zneužívaním právomocí verejného činiteľa. Prípad je totiž premlčaný. Podľa Trestného zákona, platného v čase skutku, bola premlčacia doba desať rokov.

Polícia začala vyšetrovať bývalého predsedu vlády Vladimíra Mečiara v druhej polovici júla. Podozrenie z trestného činu súviselo s amnestiami, ktoré udelil ako zastupujúci prezident 3. marca a 7. júla v roku 1998. Podľa výroku ústavného súdu sa vtedy neriadil požiadavkou zdržanlivosti pri udelení amnestie. Naopak, je očividné, že ju zneužil.