Dostala som ešte jednu šancu, všetko nie je stratené, vraví Velez-Zuzulová pred poslednou sezónou

LYON 18. septembra (WebNoviny.sk) – Dva dni po vážnom zranení kolena na predsezónnom sústredení v Argentíne slovenská slalomárka Veronika Velez-Zuzulová bojovala sama so sebou a kládla si otázku, čo ďalej. Napokon sa rozhodla, že bude bojovať a svoju poslednú sezónu v kariére len tak nevzdá.

Posledná sezóna nie je pasé

„Myšlienky som mala kadejaké, nebola to pre mňa jednoduchá situácia. Bolo tam veľa sĺz, opúšťala som sa tie prvé dva dni. Potom som napísala manželovi, že idem do toho. On mi odpísal, že vedel, že ten bojovník vo mne stále je,“ uviedla Veronika Velez-Zuzulová v rozhovore pre agentúru SITA.

Operácia roztrhnutého predného skríženého väzu v kolene za normálnych okolností znamená stop na minimálne pol roka. Elitnej svetovej slalomárke sa však naskytla možnosť zákroku modernou technológiou vo Francúzsku, po ktorom, ak bude všetko v poriadku, sa bude môcť postaviť na lyže už v decembri. To je jasný signál, že posledná sezóna v kariére 33-ročnej špecialistky na slalom ešte nie je úplne pasé.

Vynechá úvodnú časť Svetového pohára

„Hneď po zranení ma kontaktoval francúzsky lekár, ktorý ma operoval aj pred štyrmi rokmi. Vravel mi, že má pre mňa riešenie. Lenže najprv som musela podstúpiť magnetickú rezonanciu, aby som sa uistila, že to je len roztrhnutý väz a nič iné. To sa napokon potvrdilo a v piatok popoludní ma v Lyone čaká zákrok modernou technikou. A či som mala šťastie v nešťastí? To si budem môcť povedať až po operácii, ak sa vydarí. Každá operácia je určitý risk. Nemôžem povedať, že som teraz šťastná, ale rozhodne ani nešťastná. Beriem to tak, že som dostala ešte jednu šancu a že všetko ešte nie je stratené,“ referovala v dobrej nálade Velez-Zuzulová.

Ak teda bude všetko v poriadku a v decembri Veronika začne trénovať, do súťažného lyžovania sa rozhodne nebude hrnúť. Už teraz je isté, že vynechá úvodnú časť Svetového pohára a zrejme aj všetky slalomové preteky do konca kalendárneho roka 2017 (Levi, Killington, Courchevel, Lienz). A ani január nebude v jej podaní istý.

Prioritou je Pjongčang

„Určite to budem smerovať k tomu, aby som vo februári na olympiáde mohla byť na štarte. Predtým možno absolvujem jedny-dvoje preteky, ale priorita zostáva byť stopercentne fit v Pjongčangu. Celkové hodnotenie Svetového pohára v slalome je aj tak pre mňa už stratené,“ uvažuje dvakrát druhá najlepšia slalomárka z ostatných dvoch sezón SP.

Velez-Zuzulová priznala, že po zranení sa jej ozvalo so slovami povzbudenia veľa niekdajších aj súčasných súperiek, ale ešte viac si váži vlnu pozitívnych emócií od slovenských fanúšikov.

„Vnímam to ako obrovskú podporu, za ktorú som veľmi vďačná. Jednoznačne mi to dodalo silu aj energiu do ďalšieho boja,“ dodala stálica slovenského ženského slalomu.