Dostaňte žalúzie a rolety pod kontrolu

BRATISLAVA 28. novembra 2017 (WBN/PR) – Centrálne ovládané žalúzie a rolety lepšie ochránia príbytky nielen pred slnkom, ale aj pred zvedavými pohľadmi zvonku.

Žalúzie a rolety s elektrickým motorovým pohonom sú sofistikovaný multifunkčný systém, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá. Majú vplyv nielen na svetelnú a vo veľkej miere aj na tepelnú pohodu v príbytkoch, ale plnia tiež dôležitú bezpečnostnú funkciu. Nepretržite zatiahnuté žalúzie či rolety po dobu niekoľkých dní sú doslova pozvánkou pre zlodejov. Moderné ovládacie systémy preto umožňujú automatické menenie polohy tieniacich prvkov bez zásahu používateľa, či už na všetkých alebo vybraných oknách. To je však len jedna z mnohých výhod.

Regulácia podľa počasia

Ovládanie žalúzií a roliet pozostáva z pohybov hore a dolu a v prípade žalúzií aj z natáčania lamiel. Okrem manuálneho diaľkového ovládania pomocou ovládača, smartfónu alebo tabletu, je však rozumné každé okno vybaviť aj lokálnym tlačidlom, aby ste kvôli povytiahnutiu žalúzií na jednom okne nemuseli používať mobilnú aplikáciu či centrálny ovládací panel. Manuálne ovládanie je totiž v mnohých prípadoch prirodzenejšie a rýchlejšie.

V iných situáciách je zasa výhodnejšie všetko ponechať na automatiku. Ak sa napríklad v priebehu dňa, keď nikto nie je doma, zmení počasie, inteligentný riadiaci systém sa postará o optimálne nastavenie žalúzií, čo jednak prináša úspory energie, ale zároveň zabezpečuje aj tepelnú pohodu v príbytku. Predstavte si, že ráno odchádzate z domu alebo bytu a je zamračené, preto necháte žalúzie vytiahnuté, no o dve hodiny sa počasie zmení a po zvyšok dňa slnko prehrieva interiér. Je síce možné nechávať žalúzie permanentne zatiahnuté, ale to zasa nemusí prospievať izbovým kvetinám, ktoré potrebujú svetlo. V prípade, že chcete žalúzie a rolety regulovať automaticky podľa počasia, mal by byť centrálny riadiaci systém napojený na exteriérový teplomer a senzor slnečného svitu.

Široká paleta scenárov

Ideálnym riešením je kombinácia centrálneho ovládania všetkých okien s lokálnym ovládaním jednotlivých okien, či už manuálnym alebo automatickým. V súčasnosti sú už bežným štandardom inteligentné prvky pre zatieňovanie interiérov vybavené elektrickými motorovými pohonmi, ktoré sú ovládané tzv. žalúziovými spínačmi. Umožňujú manuálne riadiť chod žalúzií a roliet na diaľku jednotlivo aj po skupinách, automaticky podľa intenzity osvetlenia, ako aj na základe časového programu, keď spínacie hodiny zabezpečia napríklad vytiahnutie žalúzií a roliet ráno a ich opätovné spustenie večer. Scenárov je nepreberné množstvo.

Centrálne ovládanie žalúzií a roliet sa dá riešiť mnohými spôsobmi. K najobľúbenejším riešeniam patria produkty Schneider Electric. Veľkej popularite sa teší napríklad ucelený bezdrôtový systém Unica AirLink alebo systém pre inteligentné bývanie KNX. Pokiaľ však nechcete investovať do komplexného systému inteligentnej domácnosti, môžete si zvoliť aj jednoduchšie a lacnejšie riešenie, ktorým je samostatné riadiace relé pre viacnásobné ovládanie žalúzií MTN576398. To má navyše výhodu, že je hrubé len 22 milimetrov, takže ho možno ho bez problémov umiestniť do hlbokej elektroinštalačnej krabice priamo pod akýkoľvek tlačidlový žalúziový vypínač. Vďaka rôznym kombináciám zapojenia niekoľkých relé umožňuje aj toto riešenie centrálne ovládanie všetkých žalúzií a roliet, ako aj po skupinách či samostatne.