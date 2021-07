Dotiahne Majerský to, čo odmietal Hlina? Spojenectvo so Záborskou

Dvakrát sa už kresťanskí demokrati nedostali vo voľbách do parlamentu. Ak by ich rovnaký osud postihol aj tretí raz, pre značku KDH by mohlo ísť osudové zlyhanie.

Čoskoro bude rok, čo KDH vedie prešovský župan Milan Majerský. Po svojom zvolení za predsedu tvrdil, že hnutie bude prvou voľbou pre kresťanov a konzervatívne orientovaných voličov, ale nielen pre nich. Preferencie KDH však o tom nesvedčia, inak by ich bolo viac ako len niečo cez päť percent.

Majerský na ceste za posilnením nedávno ohlásil spájanie sa so Slovenskou konzervatívnou stranou (SKS). Pôvodom je to bývalá parlamentná strana Sieť Radoslava Procházku, ktorý kedysi opustil rady kresťanských demokratov. SKS však preferenčnú silu nemá, v prieskumoch sa ani neobjavuje.

Záborská ukázala politický výtlak

Inak je to v prípade Kresťanskej únie, (KÚ) ktorú vedie poslankyňa Anna Záborská, niekdajšia dlhoročná členka KDH. Záborská sa pred voľbami nedohodla s bývalým predsedom KDH Alojzom Hlinom na spoločnej kandidátnej listine.

Ponuka znela na dve miesta v prvej dvadsiatke kandidátnej listiny s tým, že tam nebudú exponovaní predstavitelia KÚ, a teda ani Záborská. Čo Záborská nedosiahla v Hlinovom KDH, našla v OĽaNO vrátane zachovania straníckej značky na kandidátnej listine hnutia Igora Matoviča.

Predsedníčka Kresťanskej únie a členka poslaneckého klubu OĽaNO Anna Záborská. Foto: archívne, SITA/Ľudovít Vaniher.

Politický výtlak Záborskej v podobe vyššieho počtu hlasov bol doteraz zrejmý. V eurovoľbách v roku 2019 dosiahla KÚ výsledok 3,85 percenta, čo bolo takmer 38 tisíc hlasov. V minuloročných parlamentných voľbách dostala Záborská niečo vyše 36-tisíc prednostných hlasov. Jej kolega z KÚ Richard Vašečka, ktorý sa v minulosti usiloval zosadiť Hlinu z kresla šéfa KDH, dostal vyše 28-tisíc krúžkov od voličov.

To sú hlasy, ktoré by KDH pomohli vrátiť sa do parlamentu.

KDH pribudnú starostovia

Šéf KDH Majerský o spájaní s konzervatívnou SKS hovorí, že ide o prvý signál, že to so zjednocovaním síl myslia vážne. Tvrdí, že o KDH je záujem a aj KDH má záujem urobiť všetko pre to, aby mal volič možnosť vybrať si takých zástupcov, ktorí do politiky prinášajú rozvahu a odbornosť. Nie hádky.