Doveďte jarné upratovanie domácnosti aj záhrady do dokonalosti s týmito tipmi!

Prepadá vás pri slovách „jarné upratovanie“ nepokoj a obávate sa, čomu všetkému budete musieť čeliť? Nerobte si žiadne starosti, pripravili sme si pre vás niekoľko užitočných tipov, s ktorými jarné upratovanie okolo vášho domu, záhrady alebo garáže hravo zvládnete. Začnime samozrejme od plánovania.

Vždy keď ide o určitý časovo náročnejší alebo namáhavejší projekt, oplatí sa vypracovanie čo najpodrobnejšieho plánu. Budete tak mať stále prehľad o tom, čo vás ešte čaká, na nič nezabudnete a všetko sa vám bude organizovať omnoho jednoduchšie. Je ideálne, ak do jarného upratovania zapojíte aj členov rodiny a to rovno už vo fáze plánovania. Spolu si môžete zodpovedať na otázky, čo chcete jarným upratovaním dosiahnuť, čo vyhodíte a naopak, čo si nové kúpite, čo zveľadí vaše bývanie alebo záhradu.

Najprv nevyhnutná údržba kanalizácie

Pri plánovaní jarného upratovania postupujte najprv od toho, čo predstavuje najpálčivejší problém. Bude síce fajn, ak sa všetko bude lesknúť čistotou, no neodstránite napríklad problém s neodtekajúcim umývadlom, prípadne vás na záhrade obťažuje zápach z kanalizácie. Ešte skôr ako chytíte do rúk upratovacie náčinie a zavoláte na pomoc aj svojich blízkych, povenujte sa nevyhnutnej údržbe, prípadne sa obráťte na odborníkov.

Problémy okolo domu po zime sa veľmi často týkajú kanalizácií, preto by ste si mali overiť jej stav. Vyvarujete sa tak mnohým problémom, ktorých odstraňovanie by mohlo byť nielen zložité, ale aj nákladné. Krtkovanie kanalizácie, teda v poradí prác patrí určite ešte pred jarné upratovanie.

Kedy treba vymaľovať steny?

Pred veľkým upratovaním sa zamerajte na to, v akom stave sú vaše steny. Nemyslíme tým iba bežne viditeľné miesta, pozrite sa aj za skriňu či televízor. Práve to cez zimné obdobie býva pre stavby zaťažkávacou skúškou a aj drobné netesnosti sa môžu prejaviť vlhnutím stien a následne ich plesnivením.

Ak potrebujete vymaľovať byt, urobte to ešte pred jarným upratovaním. Následné upratovanie po maľovke tak môžete spojiť a zvládnuť takpovediac na jeden záťah. K tomuto ešte jeden tip – partiu maliarov si hľadajte lokálne a podľa referencií – ak napríklad budete hľadať vymaľovať byt Bratislava, do niekoľkých desiatok minút máte vybraté.

Údržba oplotenia a brány

Ak máte vo vnútri upratané, je načase presunúť sa von, teda na záhradu, resp. do okolia domu. Tu je opäť dôležité začať predovšetkým kontrolou. Všímajte si, ako je na tom garážová brána, bránička a tiež oplotenie. V závislosti od toho, z akého materiálu je plot vyhotovený sa budú odlišovať aj jednotlivé úkony, ktoré si bude vyžadovať. Ak máte napríklad drevený plot, bude ho vhodné natrieť ochranným náterom.

Pri iných materiáloch je údržba spravidla jednoduchšia. Napríklad údržba hliníkových plotov je po zime prakticky žiadna, hliníkový plot stačí len umyť a máte hotovo. Navyše, hliníkové ploty cena je veľmi prijateľná a rozhodne vás milo prekvapí.

Nové terakotové kvetináče dodajú záhrade ten správny šmrnc

Jarné upratovanie nie je vždy iba o čistení a veľkej drine. Vždy ide o príležitosť vyhodiť staré, nepotrebné veci a kúpiť si niečo nové, čo vám urobí radosť. Dobrým príkladom sú aj samotné kvetináče, ktoré sa môžu stať zaujímavým dizajnovým doplnkom vašej záhrady a terasy. Možností na výber máte hneď niekoľko od lacných plastových kvetináčov až po dizajnové kvetináče z terakoty.

Kvetináče terakota sú tradičnou voľbou, ktorá vašej záhrade dodá jedinečný stredomorský štýl. Terakota ako materiál je na výrobu kvetináčov výbornou voľbou aj z toho hľadiska, že dokáže vstrebať vlahu a uvoľniť ju naspäť do rastliny. Terakotové kvetináče sú zároveň dostatočne masívne, takže ich nezdolá ani silnejší poryv vetra.

Ručne vyrábané terakotové kvetináče dodajú záhrade pravý mediteránsky vzhľad. Foto: terakota.sk

Spolu s jarným upratovaním si pripravte aj záhradu

Užitočné bude, ak do svojho plánu upratovania zahrniete aj výsadbu nových rastlín, kríkov či stromčekov. Síce priamo s upratovaním tieto úkony nesúvisia, ale ak si ujasníte, čo budete pestovať, pri upratovaní záhrady to môžete zohľadniť. Ak plánujete výsadbu zeleniny a byliniek, vyberte si tie, ktoré sami spotrebujete, aby vaša úroda napokon nevyšla navnivoč. Radosť z úrody je o to väčšia, ak si na nej s celou rodinou pochutíte.

Medzi okrasné stromčeky zvážte zaradenie olivovníka. Zistite si predtým, aké si vyžaduje olivovník pestovanie. V krátkosti ale spomeňme, že jeho pestovanie je pomerne jednoduché a aj v našich zemepisných šírkach sa olivovníkom darí. Ich veľkosť môžete dobre prispôsobiť vašej záhrade, olivovník navyše rastie veľmi pomaly. Znamená to, že sa ľahko stane trvácou ozdobou vašej záhrady.

Upratovanie dokončite čo najrýchlejšie a odmeňte sa

Pre úspešnosť jarného upratovania je kľúčové jeho správne načasovanie. Ak sa napríklad rozhodnete, že ho zvládnete cez víkend, snažte sa všetko naplánovať tak, aby sa vám to aj podarilo. Zdĺhavé upratovanie po častiach, napríklad v priebehu mesiaca, je únavné a nebude ani také efektívne. Upratovanie ale vo všeobecnosti nepatrí medzi obľúbené činnosti a preto bude fajn ak si ho spojíte s niečím príjemným.

Popri jarnom upratovaní, napríklad pre vás a vašich blízkych zorganizujte záhradnú grilovačku a uvidíte, že práca s vidinou dobrej hostiny pôjde naozaj od ruky. Ku grilovačke si nezabudnite zaobstarať praktické obaly na jedlo, aby si po skončení prác mohli vaši pomocníci zobrať domov „výslužku“.

