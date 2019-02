Dôverčivá dôchodkyňa zaplatila podvodníkovi 10-tisíc eur, svoju chybu si uvedomila neskoro

BRATISLAVA/NITRA 7. februára (WebNoviny.sk) – O desaťtisíc eur prišla 79-ročná dôchodkyňa z Nitry, ktorá naletela podvodníkovi. Žene zavolal neznámy muž, predstavil sa ako jej syn a tvrdil, že súrne potrebuje 10-tisíc eur.

Pani Lídii sa síce zo začiatku nepozdával hlas v telefóne, no muž ju presvedčil, že je iba prechladnutý. Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, dôchodkyňa zobrala z domu 2 200 eur a zvyšných 7 800 vybrala v banke a na dohodnutom mieste peniaze odovzdala neznámemu mužovi.

Ten je však tvrdil, že to bude málo a musí vybrať ešte ďalších 10-tisíc a večer ich vyzdvihne. Dôverčivá žena išla znovu do banky, peniaze vybrala, no tentokrát sa rozhodla, že ich synovi sama zanesie. Keď k nemu prišla, pochopila, že ju podviedli.

Polícia neustále apeluje hlavne na seniorov, aby si vždy podobné podozrivé telefonáty preverili a nikdy nedávali peniaze cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich za nimi poslal ich príbuzný.