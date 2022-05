Dovolenka na poslednú chvíľu? Prečo nie!

Tiež ste ohľadom letnej dovolenky váhaví a neviete sa rozhodnúť, ktorým smerom sa vybrať? Neistota, pracovná vyťaženosť, ale tiež nerozhodnosť tak nakoniec väčšinou vyústia do kúpy zájazdu na poslednú chvíľu. Nečakané a rýchle rozhodnutie? Áno, ale tie sú často najlepšie.

Chcete zažiť dobrodružstvo? Tak siahnite po last minute dovolenke!

Možno máte o svojej letnej dovolenke veľmi jasnú predstavu, ale vždy je tam to „ale“. Niekedy je to nevyhovujúci termín, inokedy je už všetko obsadené a veľakrát je to aj cena, ktorá nemusí každému vyhovovať. A potom sa môžu stať dve veci: buď do toho idete za každú cenu a hľadáte, kým nenájdete presne to, o čom ste celú dlhú zimu snívali. Alebo to vzdáte a necháte veci plynúť. Veď sú tu ešte last minute zájazdy! Presne tak, last minute dovolenky sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí si buď nestihli vybrať včas, alebo im učarovala práve možnosť rýchleho zbalenia bez dlhého rozmýšľania. Každý rok je z čoho vyberať, tak prečo by mal byť práve tento výnimkou? Pokiaľ ste dobrodružné typy a nepotrebujete mať všetko naplánované, je last minute dovolenka jasným víťazom.

Na Slovensko alebo za hranice? Môžete ísť, kam len chcete

V repertoári last minute dovoleniek je množstvo destinácií, možností dopravy, ale aj typov zájazdov. A tak pri troche šťastia môžete byť jeden deň v práci a nasledujúci už sedieť v lietadle či v autobuse. Ak milujete turistiku či vás lákajú miesta, ktoré majú čo ukázať, nasmerujte svoj hľadáčik na ponuku poznávacích zájazdov. Ak však patríte k tým, ktorí radšej vylihujú v tieni paliem a brodia sa v teplom piesku, sú tu pobytové zájazdy pri mori, ktoré vás nabijú energiou, a ako bonus budete aj krásne opálení. Patrioti isto nebudú lustrovať zahraničné dovolenky, keď môžu zostať doma, na krásnom Slovensku. Je tu toľko neprebádaných údolí a kopcov či neobjavených dolín a roklín, že potrvá ešte veľa dovolenkových sezón, kým objavíte, prejdete a spoznáte všetky krásy našej malej krajiny.

Oscar Wilde to nemohol povedať krajšie: „Tancuj, akoby ťa nikto nevidel, miluj, akoby ťa nikto nezranil, spievaj, akoby ťa nikto nepočul, a ži, akoby si mal zajtra umrieť.“ Nech si už vyberiete akúkoľvek dovolenku, užite si ju presne podľa jeho slov a verte, že bude nezabudnuteľná!

