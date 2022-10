Dovolenka na Slovensku plná zážitkov: TOP 5 Regiónu Gron, ktorý má nevšedné čaro a energiu

Ak chcete zažiť turistiku či cykloturistiku odkrývajúcu nádherné prírodné scenérie, vidieť na vlastné oči hradných strážcov Hronu, či Potterov ohňový stroj, vstrebať energiu Štiavnických vrchov a objaviť čaro tradícií Regiónu Gron, tu je niekoľko tipov na výlet. Dovolenka na Slovensku môže byť plná neopakovateľných zážitkov.

Región v srdci Slovenska, cez ktorý preteká rieka Hron ešte stále neodkryl všetky svoje krásy, o ktorých mnoho ľudí ani nevie. A to je škoda. Dovolenka na Slovensku nemusí byť len v Tatrách, ale aj v týchto čarokrásnych kútoch Slovenska. Tu je niekoľko tipov, ktoré rozhodne stojí za to zažiť na vlastnej koži.

1. Náučné chodníky a unikátne detské ferraty

Región Gron sa nachádza na území stredného Pohronia, ktoré bolo významnou baníckou oblasťou. Objavovať túto zaujímavú históriu našich predkov a zároveň vidieť krásne prírodné scenérie umožňuje viacero náučných chodníkov. Napríklad celoročne prístupný Náučný chodník Zvonička vás zavedie na Rozhľadňu Háj a k unikátnemu Detskému ferratovému areálu na Zvoničke.

Ferraty Zvonička, Nová Baňa. Foto: Archív Región Gron

Cestou sa vám naskytnú nádherné výhľady na dolnú časť mesta a na dolinu Hrona z Červenej a Havranej skaly. Chodník smeruje popri šachte Klingsbittner na vrch Háj s rovnomennou rozhľadňou a končí pri kaplnke v Kohútove. Súčasťou chodníka je aj spomínaný ferratový areál. Toto unikátne miesto vybudované na bývalých banských dielach je určené pre rodiny, ktoré vyhľadávajú aktívny pohyb v prírode. Vybudovalo ho mesto Nová Baňa v spolupráci s OOCR Región GRON a Rozvojovou agentúrou BBSK n. o., oficiálne otvorený bol na jar roku 2022. Nachádza sa tu i Bufet Zvonička, kde sa dá občerstviť a tiež požičať počas celého roka ferratové sety.

Spoznať bližšie históriu a slávu baníkov umožňuje Banský náučný chodník, ktorý vás prenesie do 16. až 19. storočia. Trasa náučného chodníka vedie popri bansko-technických a historických pamiatkach súvisiacich s ťažbou drahých kovov v Novej Bani. Chodník je rozdelený na dva okruhy. Trasa A (čierna) mapuje banskú činnosť v stredoveku, prechádza náročnejším lesným terénom. Trasa B (zelená) vedie prevažne v intraviláne mesta v časti Vŕšky. Krásy stredného Pohronia vám umožní spoznať aj Náučný chodník Zbojnícke studničky a Chodníček Novobanských povestí.

Banský náučný chodník. Foto: Archív Región Gron

V Pohronskom múzeu v Novej Bani nájdete ďalší unikát – Potterov parný stroj, presnejšie jeho funkčnú pohyblivú repliku v zmenšenej mierke. Pred 300 rokmi ho anglický vynálezca Izák Potter zostrojil, aby zachránil novobanských baníkov a žasol nad ním celý vtedajší svet.

Potterov ohňový stroj – kresba. Foto: Archív Región Gron

2. Starovekí hradní strážcovia Hronu

Dôležitou trasou v stredoveku bola Pohronská hradná cesta, ktorou putovali nielen bežní pocestní a obchodníci, ale aj významní uhorskí šľachtici. Cesta sa vinula popri rieke Hron od Hronského Beňadika po Zvolen a z výšky na ňu dozeralo až 16 hradov, kaštieľov a strážnych veží. Väčšina objektov sa nachádza v Regióne Gron a takmer všetky sú celoročne dostupné v rámci nenáročných turistických trás.

Hradní strážcovia v prípade nebezpečenstva zapaľovali ohne a posielali dymové signály, aby upozornili ostatné hrady. Ak chcete zažiť túto úžasnú atmosféru a poslať signál susednému hradu, nenechajte si ujsť podujatie Signály Pohronskej hradnej cesty, ktorým sa každoročne otvára sezóna.

Z hradných strážcov za zmienku stojí hrad Revište zo 14. storočia. K jeho majiteľom patril aj kráľ Matej Korvín. Každoročne sa tu koná Glgáč – stretnutie hrnčiarov, Strašidelná noc hradov a zrúcanín, vystúpenia šermiarov, preteky King Race pre deti či večerné divadelné predstavenia.

Hrad Revište. Foto: Archív Región Gron

Ďalším významným objektom je hrad Šášov, ktorý vlastnila legendami opradená Čierna kráľovná, Barbora Celjská. Dnes hrad Šášov už druhé desaťročie víta deti i dospelých na Šášovských hradných hrách či na príležitostných komorných koncertoch. Pre milovníkov tajomnej atmosféry a hviezdnej oblohy sú tu prehliadky Nočný Šášov s pozorovaním oblohy profesionálnym ďalekohľadom a šesť metrovým podsvieteným modelom Mesiaca Lunalónom. Termíny a predaj vstupeniek záujemcovia nájdu na stránke krajskej cestovnej kancelárie Banskobystrického kraja: www.zahoramizadolami.sk.

Hrad Šášov – prehliadka s Lunalónom – Nočný Šášov. Foto: Archív Región Gron

Komentované prehliadky v sprievode historika sa počas sezóny usporadúvajú okrem hradov Revište a Šášov aj v Biskupskom kaštieli v Žiari nad Hronom a na zaniknutých hradoch Rudno, Teplica a Breznica. Zrúcaniny hradov pochádzajú pravdepodobne z 13. storočia, no dodnes si zachovávajú svoju nezameniteľnú atmosféru. Podrobné informácie o jednotlivých objektoch nájdete na stránke www.pohronskehrady.sk.

3. Cyklotrasy odkrývajúce zaujímavé miesta a výhľady

V Regióne Gron si na svoje prídu i milovníci cykloturistiky. Kľakovskou dolinou je označených takmer 100 km cyklotrás, ktoré odkrývajú krásne výhľady, zaujímavé miesta a umožňujú načerpať božský pokoj.

Vydať sa môžete po cyklotrase, ktorá vedie z Hrabičova do Horných Hámrov. Trasa je dlhá 9,3 kilometra. V prípade začiatku v Hrabičove je potrebné vyraziť popri kostole do časti Hríbovci po žltej značke. Zastaviť sa môžete na odpočívadle Smelákovci. Trasa vedie popri Hornohámorskom potoku a ústi v obci Horné Hámre pri cintoríne. Z Horných Hámrov môžete vyraziť aj do Novobanskej kotliny, a to po žlto značenej spojke smerujúcej na Kostivrch.

Zaujímavou cyklotrasou, je trasa Pokutskou dolinou dlhá 14 kilometrov. Cyklotrasa sa začína na konci obce Hrabičov. Pokračujete asfaltovou cestou približne 2 km k Ranču Blanc, kde sa môžete občerstviť. Asi o 500 m ďalej je odbočka na chatu Kollárová. Nachádza sa v príjemnom prostredí a je možné si tu rezervovať i ubytovanie. Po asi 3 km sa dostanete k najznámejšiemu miestu tejto cyklotrasy – k Pokutskému mostu. Je pozostatkom lesnej železničky, ktorá tu v minulosti premávala. Od mosta sa dostanete na Pavlovu lúku až k Partizánskej chate a pokračujete k Pokutskému vodopádu. Nakoniec zjazdom zídete späť na Pavlovu lúku a vraciate sa po rovnakej trase.

Cyklotrasa Pokútskou dolinou. Foto: Archív Región Gron

4. Energia Štiavnických vrchov a slovenských pralesov so 400 ročnými dubmi

Štiavnické vrchy ponúkajú krásy, ktoré ocenia zas milovníci turistiky a prírody. Ide o najväčšie sopečné pohorie Západných Karpát, ktorého najvyšší vrch Sitno má výšku 1 009,2 m n. m. V tôni bukovo dubových lesov sa ukrýva pestrá prírodná scenéria a stopy niekdajšej sopečnej činnosti. Vedeli ste, že nad obcou Tekovská Breznica sa nachádza najmladšia sopka v Európe – Putikov vŕšok, ktorá ukázala svoju silu pred vyše 102 tisíc rokmi?

Jaskyňa Sezam pri Putikovom vŕšku. Foto: Archív Región Gron

Pri výstupe na vrch Hulín nad obcou Brehy objavíte ďalšiu zaujímavosť – zakrpatené dubové porasty, ktorým skalnaté podložie neumožnilo narásť do majestátnej výšky. Ak sa vydáte po cyklotrase z Rudna nad Hronom do obce Uhliská, naskytne sa vám krásny pohľad na Rudniansky vodopád – jediný vodopád v Štiavnických vrchoch. Je vysoký 4 metre a najkrajší býva počas jari a jesene.

Cyklotrasa Rudniansky vodopád. Foto: Archív Región Gron

Na území stredného Pohronia v Štiavnických vrchoch sa nachádzajú tiež dve lokality, ktoré boli v roku 2021 zaradené medzi pralesy Slovenska – Drastvica a Kojatín. Drastvica sa rozprestiera okolo rovnomenného vrchu medzi obcami Voznica a Rudno nad Hronom. Je to miesto, kde najstaršie duby zimné majú vek cca 400 rokov. Nevedú sem žiadne oficiálne značené chodníky a platí tu piaty stupeň ochrany. Jedným z okrajov územia prechádza Rudná magistrála z obce Rudno nad Hronom.

Prales Kojatín. Foto: Archív Región Gron

Z druhej strany obce Voznica sa nachádza prírodná rezervácia Kojatín, po ktorej okraji prechádza červená značka. Trasa začína za obcou pri Dedičnej štôlni a vedie cez menší kopček s krížom Smrkáčik. Po prejdení hranice Kojatínu sa po modrej značke dá dostať k bývalej horárni Slavkov. Tu objavíte majestátny sekvojovec mamutí a prameň Gabrielka.

V Regióne Gron môžete zažiť i liečivú silu termálnych prameňov. Kúpele Sklené Teplice sú miestom, ktoré spája v sebe čistú neriedenú vodu termálnych prameňov, ozdravný účinok procedúr a relax v lone prírody. Okrem toho skrývajú svetový unikát – parný kúpeľ vo vnútri prírodnej jaskyne Parenica.

Kúpele Sklené Teplice – jaskynný kúpel Parenica. Foto: Archív Región Gron

5. Za starodávnou tradíciou predkov

Ak vás fascinuje umenie našich predkov, určite navštívte obec Brehy, kde bolo v minulosti dominantným remeslom hrnčiarstvo. Dodnes tu pôsobí posledný hrnčiar – Ján Fiala, ktorý je aj ambasádorom Banskobystrického kraja za Región Gron. V obci nájdete i Hrnčiarske múzeum, ktoré prevádzkuje OZ Hrnčiarsky dvor Brehy. V múzeu sa nachádza expozícia venovaná hrnčiarskej tradícii obce a tiež pôvodná hrnčiarska pec, jedna z dvoch pecí, ktoré sa v obci zachovali.

Hrnčiarske múzeum Brehy. Foto: Archív Región Gron

Každodenný život našich predkov vám odhalí viac ako 200-ročný domček so slamenou strechou a hlinenými omietkami – Fabkovie dom, ktorý patrí k najstarším domom v obci.

Fabkovie domček Brehy. Foto: Archív Región Gron

Ďalšou zaujímavou tradíciou je gajdošstvo na Malej a Veľkej Lehote – zapísané aj v UNESCO na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Najmä obec Malá Lehota gajdošstvom priam žila. Gajdy tu boli hudobným nástrojom pre každú príležitosť – svadby, krštenia, rodinné oslavy a všetky dedinské zábavy. Gajdy neraz odprevádzali ľudí i na poslednej ceste. Mnoho obyvateľov obce, ale aj obcí okolitých, gajdy aj vyrábalo. Vo Veľkej Lehote sa narodil a dodnes žije Dominik Garaj, ktorý je garantom pre gajdošskú tradíciu, druhý ambasádor Regiónu GRON v kraji Za horami, za dolami. Rod Garajovcov sa vo veľkej miere pričinil o udržanie tradície. Garajovci na gajdy nielen hrali ale ich aj vyrábali, rovnako ako pán Dominik.

Neopakovateľný zvuk gájd či heligónky si v Malej Lehote môžete naplno vychutnať aj na celoslovensky významných podujatiach, ktoré sa tu pravidelne organizujú. K najznámejším patria Gajdošské fašiangy s vyše 30. ročnou tradíciou.

Gajdošské fašiangy Malá Lehota. Foto: Archív Región Gron

Malebnosť tohto kraja podčiarkujú roztrúsené učupené domčeky stavané prevažne pod svahmi so slamenou či šindľovou strechou – štále s obyvateľmi akoby zžitými s krajinou. Toto rozptýlené osídlenie v novobanskej oblasti vzniklo prevažne v spojitosti s baníctvom, drevorubačstvom, uhliarstvom a pastierstvom. Okrem Novej Bane ako mesta, patria do tejto oblasti obce Veľká Lehota, Malá Lehota, Horné Hámre, Veľké Pole, Píla, Župkov, Hrabičov a ďalšie.

Ďalšie informácie a tipy na výlety v Regióne Gron – stredné Pohronie nájdete na stránke www.regiongron.sk alebo na Facebooku Región GRON.

