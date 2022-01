Letná dovolenka Turecko 2022, načerpajte sily v rozprávkovom Oriente

Krajina, kde nájdete vytúžený relax nielen pre vás, ale i pre celú rodinu, s piesočnatými plážami, priezračným morom a luxusnými hotelovými komplexmi, vždy ponúkala svojim návštevníkom to najlepšie. Nebude tomu inak ani toto leto. Dovolenka v Turecku 2022 je presne to, čo si zaslúžite po vyčerpávajúcom období pandémie.

Turecko je orientálnou hornatou krajinou, ktorá dlhodobo patrí k tým najlepším dovolenkovým destináciám. A to zaslúžene. Nádherné piesčité pláže Tureckej riviéry, ako aj trochu divokejšiu Egejskú riviéru, obmývajú priezračné vlny Stredozemného a Egejského mora. Luxusné hotelové komplexy s perfektným servisom, vychýrenou tureckou kuchyňou, nádherné pamiatky, tradičné kúpele hammam ponúkajúce dokonalú regeneráciu, či množstvo možností zábavy pre deti i dospelých sa postarali o to, že táto krajina je opäť v kurze. Dovolenka v Turecku ponúka zaslúžený relax po vyčerpávajúcom období pandémie aj pre vás. Využite možnosť First minute Turecko, kým je ešte čas. Pretože vďaka zvýšenému dopytu, najmä zahraničných turistov, už Last minute Turecko nemusí byť v predaji.

Dovolenka v Turecku: Navštívte pláž, kde sa kúpala i Kleopatra

Turecká riviéra je najvyhľadávanejším miestom turistov, ktorí navštívia Turecko. Ide o niekoľkokilometrový pás pobrežia, ktorý sa rozprestiera približne od mesta Antalya po mesto Alanya. Riviéra vďaka tomu, že ponúka slnečné dni až 300 dní v roku je veľmi obľúbená počas celého roka. No hlavná sezóna tu začína od mája do septembra, kedy teplota dosahuje 35 °C.

Pobrežný pás je posiaty mnohými turistickými strediskami a luxusnými hotelmi ponúkajúcimi all inclusive služby, detské kluby, animačné programy aj wellness.

Najznámejšie a najobľúbenejšie miesta Tureckej riviéry sú Antalya, Alanya a Side. Alanya je letovisko s 200 000 obyvateľmi, ktoré je na jednej strane obklopené horami Taurus a na druhej strane teplým Stredozemným morom. Je to najobľúbenejšie letovisko na Tureckej riviére, ktoré sa nachádza asi 120 km východne od Antalye.

Letovisko lemuje 4 kilometre dlhá piesková Kleopatrina pláž s azúrovým morom a s pozvoľným vstupom do mora (možnosť šnorchlovania), s ležadlami so slnečníkmi, strediskami vodných športov, snack barmi, sprchami aj službami plavčíkov. Podľa legendy sa v týchto priezračných azúrových vodách kúpala i samotná legendárna egyptská kráľovná Kleopatra.

V okolí Alanye je aj niekoľko moderných golfových ihrísk, aquapark či delfinárium. Nájdete tu tiež vychýrené turecké bazáre.

V blízkosti mesta sa nachádzajú menšie letoviská Konakli (piesočnato-kamienková pláž), Avsallar (veľmi obľúbené, široké piesčité i kamienkové pláže), Incekum (najlepšia pláž na riviére, piesočnatá s pozvoľným vstupom), Okurcalar (piesočnato-kamienkové pláže, často prístup z móla, luxusné hotely) či Mahmutlar (pokojnejšie letovisko, množstvo ihrísk a zábavných parkov pre deti, piesočnato-kamienkové pláže s príkrejším vstupom do mora).

Kleopatrina pláž v Alanyi. Foto: Depositphotos

Dovolenka v Antalyi: Dovolenkový raj pre každého

Rovnaké množstvo zážitkov, ak nie viac, ponúka i dovolenka v Antalyi. Toto mesto je často zamieňané s Alanyou pre podobnosť názvov. No každé z nich má svoje osobité čaro, bohatú históriu a veľa možností pre zábavu a relax. V Antalyi sa nachádza letisko, kde začínate a končíte dovolenku v Turecku. Je to obrovské mesto, ktoré je hlavným centrom provincie s rovnakým menom a má cez 2 milióny obyvateľov. Toto centrum ožíva množstvom obchodov, reštaurácií, barov, diskoték, tradičných kúpeľov zvaných hammam aj zábavných podnikov.

V provincii Antalya sú najvyhľadávanejšími letoviská Belek a Lara. Belek zaznamenalo v posledných rokoch rozkvet aj vďaka svojej výhodnej polohe – nachádza sa len 30 km od letiska v Antalyi. Ide o prepychové letovisko s krásnou, veľmi dlhou plážou pokrytou jemným pieskom s pozvoľným vstupom do mora. Nájdete tu tiež 3 moderné golfové ihriská patriace k najlepším v krajine.

Moderné letovisko Lara leží k letisku ešte bližšie. Len 10 km od Antalye. Tunajšia 12 km dlhá piesková pláž patrí k najdlhším v Turecku. Je vhodná pre deti a býva tiež vyhľadávaná potápačmi. Návštevníkom sú k dispozícii reštaurácie, bary, diskotéky, športoviská, zábavné parky aj atrakcie pre deti.

Za zmienku stojí aj pokojnejšie letovisko Kemer. Pobrežie tú lemujú romantické útesy, striedajúce sa s dlhšími štrkovými plážami. Vstup do mora je vhodný pre zdatnejších plavcov.

Hotelový rezort v Antalyi. Foto: Depositphotos

Dovolenka v Side: Starobylé mesto dýchajúce dávnou históriou

Na polceste medzi Alanyou a Antalyou sa nachádza druhá najobľúbenejšia turecká destinácia, ktorú si každoročne vyberá veľa Slovákov. Dovolenka v Side ponúka jedinečné zážitky v komornejšom prostredí s piesčitými plážami, tyrkysovým morom a dokonalým plážovým servisom. Nachádza sa tu veľa luxusných hotelových komplexov a tiež i malých útulných hotelov. Side je malebné mesto ležiace na starodávnych ruinách. Preto tu nájdete k videniu množstvo jedinečných historických pamiatok, ako je napríklad Afroditin a Apollonov chrám. Zdobené mešity, tradičné kaviarne, reštaurácie či trh dotvárajú to práve čaro tureckého Orientu, kde každého z vás čaká zaslúžený oddych.

